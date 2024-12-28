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وكيل وزارة الشؤون البلدية يكرّم مدير العلاقات المجتمعية بأمانة جدة

للمساهمة في تحقيق مستهدفات الإسكان التنموي لعام ٢٠٢١ م

كرّم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي والمشاركة الاجتماعية المهندس أحمد بن علي القرعاوي مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة نظير دوره الفعّال في المشاركات الاجتماعية التي تمت في أمانة محافظة جدة والتي أسهمت في تحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام ٢٠٢١ م.

جاء ذلك خلال ملتقى الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية الأول والذي اُختتم أعماله في الرياض اليوم.

فيما أعرب "حمودة" عن شكره وتقديره للقرعاوي على هذا (التكريم) واعتبره دعمًا معنويًا وشهادة اعتزاز لمزيدٍ من تحقيق النجاحات.

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وكيل وزارة الشؤون البلدية يكرّم مدير العلاقات المجتمعية بأمانة جدة
سبق

كرّم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي والمشاركة الاجتماعية المهندس أحمد بن علي القرعاوي مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة نظير دوره الفعّال في المشاركات الاجتماعية التي تمت في أمانة محافظة جدة والتي أسهمت في تحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام ٢٠٢١ م.

جاء ذلك خلال ملتقى الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية الأول والذي اُختتم أعماله في الرياض اليوم.

فيما أعرب "حمودة" عن شكره وتقديره للقرعاوي على هذا (التكريم) واعتبره دعمًا معنويًا وشهادة اعتزاز لمزيدٍ من تحقيق النجاحات.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
09:35 PM

وكيل وزارة الشؤون البلدية يكرّم مدير العلاقات المجتمعية بأمانة جدة

للمساهمة في تحقيق مستهدفات الإسكان التنموي لعام ٢٠٢١ م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي والمشاركة الاجتماعية المهندس أحمد بن علي القرعاوي مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة نظير دوره الفعّال في المشاركات الاجتماعية التي تمت في أمانة محافظة جدة والتي أسهمت في تحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام ٢٠٢١ م.

جاء ذلك خلال ملتقى الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية الأول والذي اُختتم أعماله في الرياض اليوم.

فيما أعرب "حمودة" عن شكره وتقديره للقرعاوي على هذا (التكريم) واعتبره دعمًا معنويًا وشهادة اعتزاز لمزيدٍ من تحقيق النجاحات.

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13,957
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