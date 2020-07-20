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اتفاقية تعاون بين "سعود الطبية" ومعهد الملك عبدالله للتأهيل في التمريض

وفق أعلى معايير الجودة وتحقيق رؤية المدينة

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية، اتفاقية تعاون مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود؛ لتأهيل حملة الدبلوم ما بعد الثانوية للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

واستقبل وفد مدينة الملك سعود الطبية بقيادة المدير العام التنفيذي، د.أحمد العنزي، وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية، د.محمد النمي.

وشدد الطرفان على ضرورة الشراكة لتنمية الكوادر التمريضية، وتعزيز الخدمات التمريضية.

مثّل المدينة في توقيع الاتفاقية المدير العام التنفيذي د.أحمد العنزي، الذي أكد أن الاتفاقية في إطار حرص مدينة الملك سعود الطبية على تنمية كوادرها التمريضية وتحقيق أعلى معايير الجودة في رعاية المرضى، فيما مثل جانب المعهد العميد، د.عبدالله الثابت.

وتهدف المدينة من خلال الاتفاقية إلى تأهيل كوادر تمريضية متميزة وفق أعلى معايير الجودة وتحقيق رؤية المدينة الاستراتيجية في مجال التمريض.

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اتفاقية تعاون بين "سعود الطبية" ومعهد الملك عبدالله للتأهيل في التمريض
سبق

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية، اتفاقية تعاون مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود؛ لتأهيل حملة الدبلوم ما بعد الثانوية للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

واستقبل وفد مدينة الملك سعود الطبية بقيادة المدير العام التنفيذي، د.أحمد العنزي، وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية، د.محمد النمي.

وشدد الطرفان على ضرورة الشراكة لتنمية الكوادر التمريضية، وتعزيز الخدمات التمريضية.

مثّل المدينة في توقيع الاتفاقية المدير العام التنفيذي د.أحمد العنزي، الذي أكد أن الاتفاقية في إطار حرص مدينة الملك سعود الطبية على تنمية كوادرها التمريضية وتحقيق أعلى معايير الجودة في رعاية المرضى، فيما مثل جانب المعهد العميد، د.عبدالله الثابت.

وتهدف المدينة من خلال الاتفاقية إلى تأهيل كوادر تمريضية متميزة وفق أعلى معايير الجودة وتحقيق رؤية المدينة الاستراتيجية في مجال التمريض.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
04:18 PM

اتفاقية تعاون بين "سعود الطبية" ومعهد الملك عبدالله للتأهيل في التمريض

وفق أعلى معايير الجودة وتحقيق رؤية المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت مدينة الملك سعود الطبية، اتفاقية تعاون مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود؛ لتأهيل حملة الدبلوم ما بعد الثانوية للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

واستقبل وفد مدينة الملك سعود الطبية بقيادة المدير العام التنفيذي، د.أحمد العنزي، وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية، د.محمد النمي.

وشدد الطرفان على ضرورة الشراكة لتنمية الكوادر التمريضية، وتعزيز الخدمات التمريضية.

مثّل المدينة في توقيع الاتفاقية المدير العام التنفيذي د.أحمد العنزي، الذي أكد أن الاتفاقية في إطار حرص مدينة الملك سعود الطبية على تنمية كوادرها التمريضية وتحقيق أعلى معايير الجودة في رعاية المرضى، فيما مثل جانب المعهد العميد، د.عبدالله الثابت.

وتهدف المدينة من خلال الاتفاقية إلى تأهيل كوادر تمريضية متميزة وفق أعلى معايير الجودة وتحقيق رؤية المدينة الاستراتيجية في مجال التمريض.

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