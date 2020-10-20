النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النائب العام يدشن "خدمة قياس رضا المستفيدين"

دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خدمة قياس رضا المستفيدين في فروع ودوائر النيابة العامة، والتي تهدف إلى تحسين العمل، ورفع جودة الخدمات المقدمة، ومعرفة مدى رضا مستفيديها عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وإبداء الملاحظات والمقترحات.

وبهذه المناسبة أكد النائب العام، أهمية تقديم الخدمات وتوفيرها، وأخذ آراء مستخدميها بشكل مستمر ومتطور وبعناية تامة وفق أعلى المعايير؛ اتساقًا مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النائب العام يدشن "خدمة قياس رضا المستفيدين"
سبق

دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خدمة قياس رضا المستفيدين في فروع ودوائر النيابة العامة، والتي تهدف إلى تحسين العمل، ورفع جودة الخدمات المقدمة، ومعرفة مدى رضا مستفيديها عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وإبداء الملاحظات والمقترحات.

وبهذه المناسبة أكد النائب العام، أهمية تقديم الخدمات وتوفيرها، وأخذ آراء مستخدميها بشكل مستمر ومتطور وبعناية تامة وفق أعلى المعايير؛ اتساقًا مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
12:34 PM

النائب العام يدشن "خدمة قياس رضا المستفيدين"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
82

دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خدمة قياس رضا المستفيدين في فروع ودوائر النيابة العامة، والتي تهدف إلى تحسين العمل، ورفع جودة الخدمات المقدمة، ومعرفة مدى رضا مستفيديها عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وإبداء الملاحظات والمقترحات.

وبهذه المناسبة أكد النائب العام، أهمية تقديم الخدمات وتوفيرها، وأخذ آراء مستخدميها بشكل مستمر ومتطور وبعناية تامة وفق أعلى المعايير؛ اتساقًا مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,064
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,185
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,537

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة