النائب العام يدشن "خدمة قياس رضا المستفيدين"

دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خدمة قياس رضا المستفيدين في فروع ودوائر النيابة العامة، والتي تهدف إلى تحسين العمل، ورفع جودة الخدمات المقدمة، ومعرفة مدى رضا مستفيديها عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وإبداء الملاحظات والمقترحات.

وبهذه المناسبة أكد النائب العام، أهمية تقديم الخدمات وتوفيرها، وأخذ آراء مستخدميها بشكل مستمر ومتطور وبعناية تامة وفق أعلى المعايير؛ اتساقًا مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.