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"غُروس" تطلق برنامج ترميم وصيانة المنازل بالتعاون مع جمعيات البر الخيرية

"السبيعي": تهتم المؤسسة بالوقوف مع الأسر المحتاجة وتوفير السكن الملائم لها

أطلقت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" برنامجها الخيري لترميم وصيانة منازل الأسر المحتاجة في مكة المكرمة والرياض والباحة، وذلك بالتعاون مع جمعيات البر الخيرية فيها.

وتفصيلاً، أوضح إبراهيم محمد السبيعي رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة، أن هذا البرنامج من البرامج الاجتماعية التي تهتم بتنفيذها مؤسسة غُروس الخيرية بشكل دوري؛ لأهمية الوقوف مع الأسر المحتاجة في توفير السكن الملائم لها، الذي يوفر لها الاستقرار والطمأنينة، وفي ذلك أيضاً تعاضد وتكاتف بين أبناء المجتمع في مثل هذه الظروف.

وأوضح السبيعي أن برنامج ترميم وصيانة المنازل الذي تنفذه مؤسسة غُروس الخيرية، لا يقتصر فقط على إجراء عمليات الترميم والصيانة للمنازل المستهدفة، وإنما يشمل توفير وتجهيز هذه المنازل بالأثاث والأجهزة بعد انتهاء عمليات الترميم والصيانة وفقاً للتقارير الفنية التي تقدم من الجهة المعنية؛ مما يخلق بإذن الله عز وجل، حياة مستقرة للأسرة، بما يلبي تطلعاتهم ويحفظ كرامتهم.

واختتم السبيعي تصريحه بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يديم على بلادنا الوحدة والترابط والأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله .

وقدم السبيعي شكره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على الاهتمام الذي تجده المؤسسات المانحة من الوزارة وكافة منسوبيها، وسأل الله أن يجعل ما تقدمه مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" في ميزان حسنات الواقف والمؤسس محمد إبراهيم السبيعي رحمه الله وذريته والعاملين في المؤسسة.

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"غُروس" تطلق برنامج ترميم وصيانة المنازل بالتعاون مع جمعيات البر الخيرية
سبق

أطلقت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" برنامجها الخيري لترميم وصيانة منازل الأسر المحتاجة في مكة المكرمة والرياض والباحة، وذلك بالتعاون مع جمعيات البر الخيرية فيها.

وتفصيلاً، أوضح إبراهيم محمد السبيعي رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة، أن هذا البرنامج من البرامج الاجتماعية التي تهتم بتنفيذها مؤسسة غُروس الخيرية بشكل دوري؛ لأهمية الوقوف مع الأسر المحتاجة في توفير السكن الملائم لها، الذي يوفر لها الاستقرار والطمأنينة، وفي ذلك أيضاً تعاضد وتكاتف بين أبناء المجتمع في مثل هذه الظروف.

وأوضح السبيعي أن برنامج ترميم وصيانة المنازل الذي تنفذه مؤسسة غُروس الخيرية، لا يقتصر فقط على إجراء عمليات الترميم والصيانة للمنازل المستهدفة، وإنما يشمل توفير وتجهيز هذه المنازل بالأثاث والأجهزة بعد انتهاء عمليات الترميم والصيانة وفقاً للتقارير الفنية التي تقدم من الجهة المعنية؛ مما يخلق بإذن الله عز وجل، حياة مستقرة للأسرة، بما يلبي تطلعاتهم ويحفظ كرامتهم.

واختتم السبيعي تصريحه بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يديم على بلادنا الوحدة والترابط والأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله .

وقدم السبيعي شكره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على الاهتمام الذي تجده المؤسسات المانحة من الوزارة وكافة منسوبيها، وسأل الله أن يجعل ما تقدمه مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" في ميزان حسنات الواقف والمؤسس محمد إبراهيم السبيعي رحمه الله وذريته والعاملين في المؤسسة.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
11:49 PM

"غُروس" تطلق برنامج ترميم وصيانة المنازل بالتعاون مع جمعيات البر الخيرية

"السبيعي": تهتم المؤسسة بالوقوف مع الأسر المحتاجة وتوفير السكن الملائم لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" برنامجها الخيري لترميم وصيانة منازل الأسر المحتاجة في مكة المكرمة والرياض والباحة، وذلك بالتعاون مع جمعيات البر الخيرية فيها.

وتفصيلاً، أوضح إبراهيم محمد السبيعي رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة، أن هذا البرنامج من البرامج الاجتماعية التي تهتم بتنفيذها مؤسسة غُروس الخيرية بشكل دوري؛ لأهمية الوقوف مع الأسر المحتاجة في توفير السكن الملائم لها، الذي يوفر لها الاستقرار والطمأنينة، وفي ذلك أيضاً تعاضد وتكاتف بين أبناء المجتمع في مثل هذه الظروف.

وأوضح السبيعي أن برنامج ترميم وصيانة المنازل الذي تنفذه مؤسسة غُروس الخيرية، لا يقتصر فقط على إجراء عمليات الترميم والصيانة للمنازل المستهدفة، وإنما يشمل توفير وتجهيز هذه المنازل بالأثاث والأجهزة بعد انتهاء عمليات الترميم والصيانة وفقاً للتقارير الفنية التي تقدم من الجهة المعنية؛ مما يخلق بإذن الله عز وجل، حياة مستقرة للأسرة، بما يلبي تطلعاتهم ويحفظ كرامتهم.

واختتم السبيعي تصريحه بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يديم على بلادنا الوحدة والترابط والأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله .

وقدم السبيعي شكره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على الاهتمام الذي تجده المؤسسات المانحة من الوزارة وكافة منسوبيها، وسأل الله أن يجعل ما تقدمه مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" في ميزان حسنات الواقف والمؤسس محمد إبراهيم السبيعي رحمه الله وذريته والعاملين في المؤسسة.

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