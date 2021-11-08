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"رويترز": مليشيا مدعومة من إيران نفّذت الهجوم على منزل "الكاظمي"

الطائرات المسيرة والمتفجرات إيرانية الصنع

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمنيين ومصادر مقربة من مليشيات مسلحة، اليوم الاثنين، أن الهجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس نفذته مليشيا مسلحة مدعومة من إيران.

وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.

ووصف "الكاظمي"، استهداف منزله بالمنطقة الخضراء بطائرات مسيّرة بأنه عمل جبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبّر عن إرادة العراقيين.

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"رويترز": مليشيا مدعومة من إيران نفّذت الهجوم على منزل "الكاظمي"
سبق

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمنيين ومصادر مقربة من مليشيات مسلحة، اليوم الاثنين، أن الهجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس نفذته مليشيا مسلحة مدعومة من إيران.

وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.

ووصف "الكاظمي"، استهداف منزله بالمنطقة الخضراء بطائرات مسيّرة بأنه عمل جبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبّر عن إرادة العراقيين.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
03:59 PM

"رويترز": مليشيا مدعومة من إيران نفّذت الهجوم على منزل "الكاظمي"

الطائرات المسيرة والمتفجرات إيرانية الصنع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمنيين ومصادر مقربة من مليشيات مسلحة، اليوم الاثنين، أن الهجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس نفذته مليشيا مسلحة مدعومة من إيران.

وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.

ووصف "الكاظمي"، استهداف منزله بالمنطقة الخضراء بطائرات مسيّرة بأنه عمل جبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبّر عن إرادة العراقيين.

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