"مسك" الخيرية تقدم ورشة عمل تطويرية لـ400 طالب وطالبة بجامعة الطائف

ضمن مبادرة المؤسسة "أساسيات مسار المستقبل"

استضافت جامعة الطائف، اليوم, ورشة عمل تستهدف تطوير مهارات 400 طالب وطالبة بالجامعة، نظمتها مؤسسة مسك الخيرية بعنوان: "الاحترافية في تسويق الذات"، ضمن مبادرة المؤسسة "أساسيات مسار المستقبل".

ورحب وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، بفريق مؤسسة مسك الخيرية المشارك في تقديم ورشة العمل، مشيداً بجهود المؤسسة في تقديم البرامج التطويرية للطلاب والطالبات، في سياق جهودها المبذولة لتطوير قدرات الشبان السعوديين وإعدادهم للالتحاق بسوق العمل.

من جهتها, بينت مديرة المشاريع في مؤسسة مسك الخيرية أسماء الجاسر، أن المؤسسة تحرص على دعم الشباب في تحقيق التقدم في حياته المهنية، وتسليحهم بالمهارات والأدوات اللازمة لنجاحهم في بيئات العمل التنافسية، وتعمل على تحقيق هذه الغاية من خلال إتاحة الفرصة للشبان والشابات للمشاركة في مبادرة "أساسيات مسار المستقبل" بالشراكة مع "فلبريج"، لدعمهم ليصبحوا قادة ناجحين وملهمين في المستقبل، وتسليحهم بأفضل الأدوات التي تمكنهم من اكتساب المهارات الضرورية للمسار المختار.

وأوضحت مديرة المشاريع في مؤسسة مسك الخيرية أن برامج "أساسيات مسار المستقبل" التفاعلية تقدم بواسطة مجموعة من الاختصاصيين ذوي الخبرة الواسعة لإرشاد المتدربين في مساراتهم المستقبلية، إذ يستهدف البرنامج الأفراد الذين لديهم الدافع لتنمية أنفسهم، لتمهيد طريق النجاح لهم في مهنهم المستقبلية، ليصبحوا قادة في مجتمعاتهم والمنظمات التي يعملون لديها.

وبينت أن البرنامج يركز على عناصر عدة، تشمل التواصل الفعال، والسيرة الذاتية والإعداد الشخصي، والمقابلات الشخصية والتواصل الفعال، بهدف مساعدة المتدربين في الحصول على وظائفهم المنشودة، وإبراز أنفسهم بأفضل صورة ممكنة، والقدرة على سرد قصة واضحة ومقنعة حول مهاراتهم وخبراتهم المهنية، والتحضير الجيد للمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن ورشة العمل تساعد الملتحقين والملتحقات بها على تطوير المهارات اللازمة لإنشاء ملخص شخصي قصير وقوي، والتدرب على تطبيق بعض النصائح المفيدة للتألق خلال المقابلات الشخصية.