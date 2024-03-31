النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مسك" الخيرية تقدم ورشة عمل تطويرية لـ400 طالب وطالبة بجامعة الطائف

ضمن مبادرة المؤسسة "أساسيات مسار المستقبل"

استضافت جامعة الطائف، اليوم, ورشة عمل تستهدف تطوير مهارات 400 طالب وطالبة بالجامعة، نظمتها مؤسسة مسك الخيرية بعنوان: "الاحترافية في تسويق الذات"، ضمن مبادرة المؤسسة "أساسيات مسار المستقبل".

ورحب وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، بفريق مؤسسة مسك الخيرية المشارك في تقديم ورشة العمل، مشيداً بجهود المؤسسة في تقديم البرامج التطويرية للطلاب والطالبات، في سياق جهودها المبذولة لتطوير قدرات الشبان السعوديين وإعدادهم للالتحاق بسوق العمل.

من جهتها, بينت مديرة المشاريع في مؤسسة مسك الخيرية أسماء الجاسر، أن المؤسسة تحرص على دعم الشباب في تحقيق التقدم في حياته المهنية، وتسليحهم بالمهارات والأدوات اللازمة لنجاحهم في بيئات العمل التنافسية، وتعمل على تحقيق هذه الغاية من خلال إتاحة الفرصة للشبان والشابات للمشاركة في مبادرة "أساسيات مسار المستقبل" بالشراكة مع "فلبريج"، لدعمهم ليصبحوا قادة ناجحين وملهمين في المستقبل، وتسليحهم بأفضل الأدوات التي تمكنهم من اكتساب المهارات الضرورية للمسار المختار.

وأوضحت مديرة المشاريع في مؤسسة مسك الخيرية أن برامج "أساسيات مسار المستقبل" التفاعلية تقدم بواسطة مجموعة من الاختصاصيين ذوي الخبرة الواسعة لإرشاد المتدربين في مساراتهم المستقبلية، إذ يستهدف البرنامج الأفراد الذين لديهم الدافع لتنمية أنفسهم، لتمهيد طريق النجاح لهم في مهنهم المستقبلية، ليصبحوا قادة في مجتمعاتهم والمنظمات التي يعملون لديها.

وبينت أن البرنامج يركز على عناصر عدة، تشمل التواصل الفعال، والسيرة الذاتية والإعداد الشخصي، والمقابلات الشخصية والتواصل الفعال، بهدف مساعدة المتدربين في الحصول على وظائفهم المنشودة، وإبراز أنفسهم بأفضل صورة ممكنة، والقدرة على سرد قصة واضحة ومقنعة حول مهاراتهم وخبراتهم المهنية، والتحضير الجيد للمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن ورشة العمل تساعد الملتحقين والملتحقات بها على تطوير المهارات اللازمة لإنشاء ملخص شخصي قصير وقوي، والتدرب على تطبيق بعض النصائح المفيدة للتألق خلال المقابلات الشخصية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مسك" الخيرية تقدم ورشة عمل تطويرية لـ400 طالب وطالبة بجامعة الطائف
سبق

استضافت جامعة الطائف، اليوم, ورشة عمل تستهدف تطوير مهارات 400 طالب وطالبة بالجامعة، نظمتها مؤسسة مسك الخيرية بعنوان: "الاحترافية في تسويق الذات"، ضمن مبادرة المؤسسة "أساسيات مسار المستقبل".

ورحب وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، بفريق مؤسسة مسك الخيرية المشارك في تقديم ورشة العمل، مشيداً بجهود المؤسسة في تقديم البرامج التطويرية للطلاب والطالبات، في سياق جهودها المبذولة لتطوير قدرات الشبان السعوديين وإعدادهم للالتحاق بسوق العمل.

من جهتها, بينت مديرة المشاريع في مؤسسة مسك الخيرية أسماء الجاسر، أن المؤسسة تحرص على دعم الشباب في تحقيق التقدم في حياته المهنية، وتسليحهم بالمهارات والأدوات اللازمة لنجاحهم في بيئات العمل التنافسية، وتعمل على تحقيق هذه الغاية من خلال إتاحة الفرصة للشبان والشابات للمشاركة في مبادرة "أساسيات مسار المستقبل" بالشراكة مع "فلبريج"، لدعمهم ليصبحوا قادة ناجحين وملهمين في المستقبل، وتسليحهم بأفضل الأدوات التي تمكنهم من اكتساب المهارات الضرورية للمسار المختار.

وأوضحت مديرة المشاريع في مؤسسة مسك الخيرية أن برامج "أساسيات مسار المستقبل" التفاعلية تقدم بواسطة مجموعة من الاختصاصيين ذوي الخبرة الواسعة لإرشاد المتدربين في مساراتهم المستقبلية، إذ يستهدف البرنامج الأفراد الذين لديهم الدافع لتنمية أنفسهم، لتمهيد طريق النجاح لهم في مهنهم المستقبلية، ليصبحوا قادة في مجتمعاتهم والمنظمات التي يعملون لديها.

وبينت أن البرنامج يركز على عناصر عدة، تشمل التواصل الفعال، والسيرة الذاتية والإعداد الشخصي، والمقابلات الشخصية والتواصل الفعال، بهدف مساعدة المتدربين في الحصول على وظائفهم المنشودة، وإبراز أنفسهم بأفضل صورة ممكنة، والقدرة على سرد قصة واضحة ومقنعة حول مهاراتهم وخبراتهم المهنية، والتحضير الجيد للمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن ورشة العمل تساعد الملتحقين والملتحقات بها على تطوير المهارات اللازمة لإنشاء ملخص شخصي قصير وقوي، والتدرب على تطبيق بعض النصائح المفيدة للتألق خلال المقابلات الشخصية.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
06:13 PM

"مسك" الخيرية تقدم ورشة عمل تطويرية لـ400 طالب وطالبة بجامعة الطائف

ضمن مبادرة المؤسسة "أساسيات مسار المستقبل"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
379

استضافت جامعة الطائف، اليوم, ورشة عمل تستهدف تطوير مهارات 400 طالب وطالبة بالجامعة، نظمتها مؤسسة مسك الخيرية بعنوان: "الاحترافية في تسويق الذات"، ضمن مبادرة المؤسسة "أساسيات مسار المستقبل".

ورحب وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، بفريق مؤسسة مسك الخيرية المشارك في تقديم ورشة العمل، مشيداً بجهود المؤسسة في تقديم البرامج التطويرية للطلاب والطالبات، في سياق جهودها المبذولة لتطوير قدرات الشبان السعوديين وإعدادهم للالتحاق بسوق العمل.

من جهتها, بينت مديرة المشاريع في مؤسسة مسك الخيرية أسماء الجاسر، أن المؤسسة تحرص على دعم الشباب في تحقيق التقدم في حياته المهنية، وتسليحهم بالمهارات والأدوات اللازمة لنجاحهم في بيئات العمل التنافسية، وتعمل على تحقيق هذه الغاية من خلال إتاحة الفرصة للشبان والشابات للمشاركة في مبادرة "أساسيات مسار المستقبل" بالشراكة مع "فلبريج"، لدعمهم ليصبحوا قادة ناجحين وملهمين في المستقبل، وتسليحهم بأفضل الأدوات التي تمكنهم من اكتساب المهارات الضرورية للمسار المختار.

وأوضحت مديرة المشاريع في مؤسسة مسك الخيرية أن برامج "أساسيات مسار المستقبل" التفاعلية تقدم بواسطة مجموعة من الاختصاصيين ذوي الخبرة الواسعة لإرشاد المتدربين في مساراتهم المستقبلية، إذ يستهدف البرنامج الأفراد الذين لديهم الدافع لتنمية أنفسهم، لتمهيد طريق النجاح لهم في مهنهم المستقبلية، ليصبحوا قادة في مجتمعاتهم والمنظمات التي يعملون لديها.

وبينت أن البرنامج يركز على عناصر عدة، تشمل التواصل الفعال، والسيرة الذاتية والإعداد الشخصي، والمقابلات الشخصية والتواصل الفعال، بهدف مساعدة المتدربين في الحصول على وظائفهم المنشودة، وإبراز أنفسهم بأفضل صورة ممكنة، والقدرة على سرد قصة واضحة ومقنعة حول مهاراتهم وخبراتهم المهنية، والتحضير الجيد للمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن ورشة العمل تساعد الملتحقين والملتحقات بها على تطوير المهارات اللازمة لإنشاء ملخص شخصي قصير وقوي، والتدرب على تطبيق بعض النصائح المفيدة للتألق خلال المقابلات الشخصية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,918
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,053
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,877

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة