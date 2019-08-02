النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حقوق الإنسان": تعديلات وثائق السفر والأحوال ستحل مشكلات النساء

لا سيما بالنسبة لمن تعرّضن للعنف أو التعسف من قِبَل أولياء أمورهن

رحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعديلات التي شملت عددًا من الأنظمة كنظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

وأكدت أنها جاءت في إطار تكاملي مع ما تَضَمّنه الأمر السامي الصادر مؤخرًا، والقاضي بالتأكيد على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل، مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر الأنظمة والتعليمات التي تَحُد من تمكينها من حقوقها في هذا الشأن.

وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني: هذه التعديلات وخاصة فيما يتعلق بوثائق السفر والأحوال المدنية، ستحل الكثير من الإشكالات التي كانت تواجهها بعض النساء في الواقع العملي والتي فرضت عليهن الظروف الاعتماد على أنفسهن أو القيام بمهام أسرهن، أو تعرضن للعنف أو التعسف من قِبَل أولياء أمورهن.

وأضاف: هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي لدعم الأسرة باعتبارها نواة المجتمع السعودي بحسب نص المادة التاسعة من النظام الأساسي للحكم، والاهتمام بتربية أفرادها والعمل من قِبَل الجهات المعنية كمجلس شؤون الأسرة وغيره من الجهات التربوية والاجتماعية والحقوقية على تفعيل مضمون نص المادة العاشرة من النظام الأساسي للحكم، والتي تؤكد أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم؛ لما في هذا الأمر من تعزيز لمكانة الأسرة وترسيخ لدورها في المجتمع، ومحافظة على تماسكها في ظل التحولات الاجتماعية الراهنة وظهور الحاجة لدعم بعض ارباب الأسر؛ لمساعدتهم للقيام بمهامهم التربوية والمالية والاجتماعية تجاه من يعولوا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حقوق الإنسان": تعديلات وثائق السفر والأحوال ستحل مشكلات النساء
سبق

رحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعديلات التي شملت عددًا من الأنظمة كنظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

وأكدت أنها جاءت في إطار تكاملي مع ما تَضَمّنه الأمر السامي الصادر مؤخرًا، والقاضي بالتأكيد على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل، مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر الأنظمة والتعليمات التي تَحُد من تمكينها من حقوقها في هذا الشأن.

وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني: هذه التعديلات وخاصة فيما يتعلق بوثائق السفر والأحوال المدنية، ستحل الكثير من الإشكالات التي كانت تواجهها بعض النساء في الواقع العملي والتي فرضت عليهن الظروف الاعتماد على أنفسهن أو القيام بمهام أسرهن، أو تعرضن للعنف أو التعسف من قِبَل أولياء أمورهن.

وأضاف: هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي لدعم الأسرة باعتبارها نواة المجتمع السعودي بحسب نص المادة التاسعة من النظام الأساسي للحكم، والاهتمام بتربية أفرادها والعمل من قِبَل الجهات المعنية كمجلس شؤون الأسرة وغيره من الجهات التربوية والاجتماعية والحقوقية على تفعيل مضمون نص المادة العاشرة من النظام الأساسي للحكم، والتي تؤكد أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم؛ لما في هذا الأمر من تعزيز لمكانة الأسرة وترسيخ لدورها في المجتمع، ومحافظة على تماسكها في ظل التحولات الاجتماعية الراهنة وظهور الحاجة لدعم بعض ارباب الأسر؛ لمساعدتهم للقيام بمهامهم التربوية والمالية والاجتماعية تجاه من يعولوا.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
04:16 PM

"حقوق الإنسان": تعديلات وثائق السفر والأحوال ستحل مشكلات النساء

لا سيما بالنسبة لمن تعرّضن للعنف أو التعسف من قِبَل أولياء أمورهن

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
11
2,503

رحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعديلات التي شملت عددًا من الأنظمة كنظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

وأكدت أنها جاءت في إطار تكاملي مع ما تَضَمّنه الأمر السامي الصادر مؤخرًا، والقاضي بالتأكيد على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل، مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر الأنظمة والتعليمات التي تَحُد من تمكينها من حقوقها في هذا الشأن.

وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني: هذه التعديلات وخاصة فيما يتعلق بوثائق السفر والأحوال المدنية، ستحل الكثير من الإشكالات التي كانت تواجهها بعض النساء في الواقع العملي والتي فرضت عليهن الظروف الاعتماد على أنفسهن أو القيام بمهام أسرهن، أو تعرضن للعنف أو التعسف من قِبَل أولياء أمورهن.

وأضاف: هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي لدعم الأسرة باعتبارها نواة المجتمع السعودي بحسب نص المادة التاسعة من النظام الأساسي للحكم، والاهتمام بتربية أفرادها والعمل من قِبَل الجهات المعنية كمجلس شؤون الأسرة وغيره من الجهات التربوية والاجتماعية والحقوقية على تفعيل مضمون نص المادة العاشرة من النظام الأساسي للحكم، والتي تؤكد أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم؛ لما في هذا الأمر من تعزيز لمكانة الأسرة وترسيخ لدورها في المجتمع، ومحافظة على تماسكها في ظل التحولات الاجتماعية الراهنة وظهور الحاجة لدعم بعض ارباب الأسر؛ لمساعدتهم للقيام بمهامهم التربوية والمالية والاجتماعية تجاه من يعولوا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,088
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,418
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,491
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,497

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة