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أمير الباحة يتجاوب مع تغريدة إنسانية ويدعو "عواطف" لزيارته في ديوان الإمارة

بعد مرور 24 ساعة على مناشدتها.. ومغردون يشيدون بموقف الأمير حسام بن سعود

تجاوب أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود، مع حالة إنسانية للمواطنة عواطف الغامدي في تغريدة للإعلامية حياة الزهراني على هاشتاق #أُم_تقف_عاجزة_أمام_صغارها؛ ووجَّه دعوته لها لزيارته في ديوان الإمارة الأسبوع القادم.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط على التغريدة بشأن الحالة التي نقلت فيها الإعلامية الزهراني مناشدة عواطف الغامدي، وهي في منتصف عقدها الخامس، وذكرت أنها تعول أسرتها المكونة من ثلاث بنات وولدين وحفيدتها ذات السنوات الأربع.

وقالت إن ابنها الأكبر ضعيف النظر، وموظف بشركة أمن في إحدى أسواق الباحة، وإحدى بناتها تدرس بالمستوى الأول بالجامعة، واضطرت لتأجيل الدراسة للترم الحالي للبحث عن عمل، تساعد به والدتها في إعالة إخوانها.

وبيَّنت الغامدي أن مناشدتها هي إيجاد مسكن؛ إذ إنها قدمت طلبًا للجمعية الخيرية لمساعدتها في الإيجار، لكن لم يتم التجاوب معها.

وختمت رسالتها: "أرجو من الله ثم منكم مساعدتي بسكن، وأكون لكم من الشاكرين.. أسأل الله أن يؤويكم لركنه الشديد".

وجاء الرد سريعًا من الحساب الرسمي لإمارة الباحة بتجاوب أمير المنطقة للحالة، ودعوته إياها لزيارته في ديوان الإمارة.

وتجاوُب الأمير وجد ردودًا واسعة وأصداء كبيرة، وقال الإعلامي عمر الغامدي: تجاوب غير مستغرب، جزاك الله خيرًا الأمير حسام بن سعود. في حين غرد مراد الخيران: هذا ما عرفناه عن أميرنا المحبوب حسام الخير.

وعلقت الإعلامية حياة الزهراني: شكرًا لكم الأمير حسام بن سعود على تجاوبكم السريع وغير المستغرب منكم، وأعاهد الله ثم أعاهدكم سيدي أن لا أنشر إلا المناشدات الموثقة التي تستحق النشر.

وأضاف إبراهيم الصيرفي المشرف الإقليمي للمنطقة الجنوبية أمين مجلس إدارة فريق السلام التطوعي للبحث والإنقاذ: الله يكتب أجره؛ فهو صاحب القلب الكبير، والشكر لله ثم لحياة الزهراني التي أوصلت صوت هذه الأم إلى الأمير الدكتور حسام بن سعود -حفظه الله-.

وتابع عبدالله راشد الزهراني مدير إدارة الشؤون الإعلامية بإمارة الباحة: ‏شكرًا أمير الإنسانية.. شكرًا أمير العطاء.

وأضافت نوال الهلالي: جزاه الله خير الجزاء، وجعل ما قدم ويقدم للمسلمين في ميزان حسناته، لله دره، وهذا غير غريب على الأمير حسام بن سعود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يتجاوب مع تغريدة إنسانية ويدعو "عواطف" لزيارته في ديوان الإمارة
سبق

تجاوب أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود، مع حالة إنسانية للمواطنة عواطف الغامدي في تغريدة للإعلامية حياة الزهراني على هاشتاق #أُم_تقف_عاجزة_أمام_صغارها؛ ووجَّه دعوته لها لزيارته في ديوان الإمارة الأسبوع القادم.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط على التغريدة بشأن الحالة التي نقلت فيها الإعلامية الزهراني مناشدة عواطف الغامدي، وهي في منتصف عقدها الخامس، وذكرت أنها تعول أسرتها المكونة من ثلاث بنات وولدين وحفيدتها ذات السنوات الأربع.

وقالت إن ابنها الأكبر ضعيف النظر، وموظف بشركة أمن في إحدى أسواق الباحة، وإحدى بناتها تدرس بالمستوى الأول بالجامعة، واضطرت لتأجيل الدراسة للترم الحالي للبحث عن عمل، تساعد به والدتها في إعالة إخوانها.

وبيَّنت الغامدي أن مناشدتها هي إيجاد مسكن؛ إذ إنها قدمت طلبًا للجمعية الخيرية لمساعدتها في الإيجار، لكن لم يتم التجاوب معها.

وختمت رسالتها: "أرجو من الله ثم منكم مساعدتي بسكن، وأكون لكم من الشاكرين.. أسأل الله أن يؤويكم لركنه الشديد".

وجاء الرد سريعًا من الحساب الرسمي لإمارة الباحة بتجاوب أمير المنطقة للحالة، ودعوته إياها لزيارته في ديوان الإمارة.

وتجاوُب الأمير وجد ردودًا واسعة وأصداء كبيرة، وقال الإعلامي عمر الغامدي: تجاوب غير مستغرب، جزاك الله خيرًا الأمير حسام بن سعود. في حين غرد مراد الخيران: هذا ما عرفناه عن أميرنا المحبوب حسام الخير.

وعلقت الإعلامية حياة الزهراني: شكرًا لكم الأمير حسام بن سعود على تجاوبكم السريع وغير المستغرب منكم، وأعاهد الله ثم أعاهدكم سيدي أن لا أنشر إلا المناشدات الموثقة التي تستحق النشر.

وأضاف إبراهيم الصيرفي المشرف الإقليمي للمنطقة الجنوبية أمين مجلس إدارة فريق السلام التطوعي للبحث والإنقاذ: الله يكتب أجره؛ فهو صاحب القلب الكبير، والشكر لله ثم لحياة الزهراني التي أوصلت صوت هذه الأم إلى الأمير الدكتور حسام بن سعود -حفظه الله-.

وتابع عبدالله راشد الزهراني مدير إدارة الشؤون الإعلامية بإمارة الباحة: ‏شكرًا أمير الإنسانية.. شكرًا أمير العطاء.

وأضافت نوال الهلالي: جزاه الله خير الجزاء، وجعل ما قدم ويقدم للمسلمين في ميزان حسناته، لله دره، وهذا غير غريب على الأمير حسام بن سعود.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
11:04 PM

أمير الباحة يتجاوب مع تغريدة إنسانية ويدعو "عواطف" لزيارته في ديوان الإمارة

بعد مرور 24 ساعة على مناشدتها.. ومغردون يشيدون بموقف الأمير حسام بن سعود

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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تجاوب أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود، مع حالة إنسانية للمواطنة عواطف الغامدي في تغريدة للإعلامية حياة الزهراني على هاشتاق #أُم_تقف_عاجزة_أمام_صغارها؛ ووجَّه دعوته لها لزيارته في ديوان الإمارة الأسبوع القادم.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط على التغريدة بشأن الحالة التي نقلت فيها الإعلامية الزهراني مناشدة عواطف الغامدي، وهي في منتصف عقدها الخامس، وذكرت أنها تعول أسرتها المكونة من ثلاث بنات وولدين وحفيدتها ذات السنوات الأربع.

وقالت إن ابنها الأكبر ضعيف النظر، وموظف بشركة أمن في إحدى أسواق الباحة، وإحدى بناتها تدرس بالمستوى الأول بالجامعة، واضطرت لتأجيل الدراسة للترم الحالي للبحث عن عمل، تساعد به والدتها في إعالة إخوانها.

وبيَّنت الغامدي أن مناشدتها هي إيجاد مسكن؛ إذ إنها قدمت طلبًا للجمعية الخيرية لمساعدتها في الإيجار، لكن لم يتم التجاوب معها.

وختمت رسالتها: "أرجو من الله ثم منكم مساعدتي بسكن، وأكون لكم من الشاكرين.. أسأل الله أن يؤويكم لركنه الشديد".

وجاء الرد سريعًا من الحساب الرسمي لإمارة الباحة بتجاوب أمير المنطقة للحالة، ودعوته إياها لزيارته في ديوان الإمارة.

وتجاوُب الأمير وجد ردودًا واسعة وأصداء كبيرة، وقال الإعلامي عمر الغامدي: تجاوب غير مستغرب، جزاك الله خيرًا الأمير حسام بن سعود. في حين غرد مراد الخيران: هذا ما عرفناه عن أميرنا المحبوب حسام الخير.

وعلقت الإعلامية حياة الزهراني: شكرًا لكم الأمير حسام بن سعود على تجاوبكم السريع وغير المستغرب منكم، وأعاهد الله ثم أعاهدكم سيدي أن لا أنشر إلا المناشدات الموثقة التي تستحق النشر.

وأضاف إبراهيم الصيرفي المشرف الإقليمي للمنطقة الجنوبية أمين مجلس إدارة فريق السلام التطوعي للبحث والإنقاذ: الله يكتب أجره؛ فهو صاحب القلب الكبير، والشكر لله ثم لحياة الزهراني التي أوصلت صوت هذه الأم إلى الأمير الدكتور حسام بن سعود -حفظه الله-.

وتابع عبدالله راشد الزهراني مدير إدارة الشؤون الإعلامية بإمارة الباحة: ‏شكرًا أمير الإنسانية.. شكرًا أمير العطاء.

وأضافت نوال الهلالي: جزاه الله خير الجزاء، وجعل ما قدم ويقدم للمسلمين في ميزان حسناته، لله دره، وهذا غير غريب على الأمير حسام بن سعود.

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