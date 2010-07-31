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محافظ "منشآت" يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

سأل الله أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وأن يجعله مبروراً

رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد باسمه ونيابة عن منسوبي "منشآت"، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسائل المهندس "الرشيد" الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وأن يجعله مبروراً، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على ربوع هذا الوطن أعواماً مديدة.

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محافظ "منشآت" يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك
سبق

رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد باسمه ونيابة عن منسوبي "منشآت"، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسائل المهندس "الرشيد" الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وأن يجعله مبروراً، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على ربوع هذا الوطن أعواماً مديدة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
04:19 PM

محافظ "منشآت" يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

سأل الله أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وأن يجعله مبروراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد باسمه ونيابة عن منسوبي "منشآت"، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسائل المهندس "الرشيد" الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة ضيوف الرحمن، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وأن يجعله مبروراً، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على ربوع هذا الوطن أعواماً مديدة.

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