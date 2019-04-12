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"آل سبرة" يُشيد بجهود صحة بيشة في مواجهة "كورونا"

"الشهراني": جميع منسوبي الصحة مستمرون في العطاء لمواجهة هذه الجائحة

شكَر محافظ بيشة "محمد بن سعيد آل سبرة"، مدير الشؤون الصحية في المحافظة فالح بن ناصر الشهراني، وجميع منسوبي الصحة، على جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

من جانبه، أعرب الشهراني عن شكره وامتنانه لمحافظ بيشة على إشادته بجهود أبطال الصحة؛ موضحًا أن جميع منسوبي صحة بيشة مستمرون في العطاء لمواجهة هذه الجائحة؛ سائلًا المولى أن يحمي وطننا الغالي من كل مكروه.

محافظ بيشة محمد بن سعيد آل سبرة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل سبرة" يُشيد بجهود صحة بيشة في مواجهة "كورونا"
سبق

شكَر محافظ بيشة "محمد بن سعيد آل سبرة"، مدير الشؤون الصحية في المحافظة فالح بن ناصر الشهراني، وجميع منسوبي الصحة، على جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

من جانبه، أعرب الشهراني عن شكره وامتنانه لمحافظ بيشة على إشادته بجهود أبطال الصحة؛ موضحًا أن جميع منسوبي صحة بيشة مستمرون في العطاء لمواجهة هذه الجائحة؛ سائلًا المولى أن يحمي وطننا الغالي من كل مكروه.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:03 AM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
12:57 PM

"آل سبرة" يُشيد بجهود صحة بيشة في مواجهة "كورونا"

"الشهراني": جميع منسوبي الصحة مستمرون في العطاء لمواجهة هذه الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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1,938

شكَر محافظ بيشة "محمد بن سعيد آل سبرة"، مدير الشؤون الصحية في المحافظة فالح بن ناصر الشهراني، وجميع منسوبي الصحة، على جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

من جانبه، أعرب الشهراني عن شكره وامتنانه لمحافظ بيشة على إشادته بجهود أبطال الصحة؛ موضحًا أن جميع منسوبي صحة بيشة مستمرون في العطاء لمواجهة هذه الجائحة؛ سائلًا المولى أن يحمي وطننا الغالي من كل مكروه.

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