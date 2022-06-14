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طالبان من تعليم الرياض يحققان ميداليات عالمية في الرياضيات

ضمن أولمبياد آسيا والباسيفيك

حقق طالبان من طلاب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إنجازًا جديدًا للوطن، وذلك في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات الذي أقيم عن بعد؛ حيث حقق الطالب خالد بن حمد العجران الميدالية الفضية، والطالب محمد سعد الشهري الميدالية البرونزية في الأولمبياد.

وبهذه المناسبة هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، الطالبين الفائزين، مؤكدًا أنهما وزملاءهما الفائزين في مناطق المملكة المختلفة؛ نموذج مشرف للطلاب المبدعين، وهو يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما يعكس حجم الشراكة المتميزة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع "موهبة"، الذي نتج عنه تقديم العديد من البرامج والملتقيات العلمية المختلفة لتدريب وصقل مهارات الطلاب والطالبات سنويًا؛ الأمر الذي أثمر عن هذه المنجزات التي تسجل للوطن.

هذا وكان طلاب الوطن قد حققوا المركز الـ15 بالمسابقة من بين 337 طالباً يمثلون 38 دولة، وذلك في إنجاز علمي دولي غير مسبوق يعكس الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم في المملكة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- والاهتمام ببناء جيل قادر على المنافسة الدولية، وتحقيق جوائز عالمية.

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طالبان من تعليم الرياض يحققان ميداليات عالمية في الرياضيات
سبق

حقق طالبان من طلاب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إنجازًا جديدًا للوطن، وذلك في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات الذي أقيم عن بعد؛ حيث حقق الطالب خالد بن حمد العجران الميدالية الفضية، والطالب محمد سعد الشهري الميدالية البرونزية في الأولمبياد.

وبهذه المناسبة هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، الطالبين الفائزين، مؤكدًا أنهما وزملاءهما الفائزين في مناطق المملكة المختلفة؛ نموذج مشرف للطلاب المبدعين، وهو يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما يعكس حجم الشراكة المتميزة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع "موهبة"، الذي نتج عنه تقديم العديد من البرامج والملتقيات العلمية المختلفة لتدريب وصقل مهارات الطلاب والطالبات سنويًا؛ الأمر الذي أثمر عن هذه المنجزات التي تسجل للوطن.

هذا وكان طلاب الوطن قد حققوا المركز الـ15 بالمسابقة من بين 337 طالباً يمثلون 38 دولة، وذلك في إنجاز علمي دولي غير مسبوق يعكس الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم في المملكة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- والاهتمام ببناء جيل قادر على المنافسة الدولية، وتحقيق جوائز عالمية.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
05:19 PM

طالبان من تعليم الرياض يحققان ميداليات عالمية في الرياضيات

ضمن أولمبياد آسيا والباسيفيك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق طالبان من طلاب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إنجازًا جديدًا للوطن، وذلك في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات الذي أقيم عن بعد؛ حيث حقق الطالب خالد بن حمد العجران الميدالية الفضية، والطالب محمد سعد الشهري الميدالية البرونزية في الأولمبياد.

وبهذه المناسبة هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، الطالبين الفائزين، مؤكدًا أنهما وزملاءهما الفائزين في مناطق المملكة المختلفة؛ نموذج مشرف للطلاب المبدعين، وهو يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما يعكس حجم الشراكة المتميزة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع "موهبة"، الذي نتج عنه تقديم العديد من البرامج والملتقيات العلمية المختلفة لتدريب وصقل مهارات الطلاب والطالبات سنويًا؛ الأمر الذي أثمر عن هذه المنجزات التي تسجل للوطن.

هذا وكان طلاب الوطن قد حققوا المركز الـ15 بالمسابقة من بين 337 طالباً يمثلون 38 دولة، وذلك في إنجاز علمي دولي غير مسبوق يعكس الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم في المملكة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- والاهتمام ببناء جيل قادر على المنافسة الدولية، وتحقيق جوائز عالمية.

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