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"الجهني": بداية حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة بهذه المناطق خلال الساعات القادمة

توقَّع انخفاض درجات الحرارة متأثرة بالمنخفض القطبي الليلة

كشف زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، أنه بالنظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، من المتوقع بداية حالة عدم استقرار خلال الساعات القادمة، وتكون هناك أمطار بين المتوسطة والغزيرة.

وتفصيلاً، أوضح "الجهني" أن الحالة تتركز قوتها على شمال السعودية وشمال الوسطى وأجزاء من الغربية. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار هذه الليلة ونهار الغد على شمال السعودية الجوف وحائل وأجزاء من القصيم، وتنتقل تدريجيًّا بشكل محدود إلى سواحل منطقة المدينة ومكة، وتكون غزارتها شمال السعودية بشكل عام.

وأضاف "الجهني": بعد قراءة النماذج المناخية التحليلية عالية الدقة من المتوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة -بمشيئة الله- من آخر ساعات هذه الليلة، وتستمر حتى الغد مصحوبة بنشاط للرياح السطحية ومثيرة للأتربة والغبار، خاصة هذا اليوم الثلاثاء ونهار الأربعاء على الوسطى والشرقية وجنوبها.

وأردف "الجهني": الحالة شتوية بامتياز، وهي ناتجة من اقتراب منخفض قطبي محمَّل بالثلوج والأمطار، ووجود تبريد مثالي، يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة؛ وهو ما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب، وبناء سُحب غزيرة المطر -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وانخفاض درجات الحرارة بعد الحالة الجوية بشكل مباشر.

واختتم "الجهني": من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال تأثير المنخفض القطبي من هذه الليلة، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة ما بين 3 درجات و7 درجات (الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك، وحائل وما حولها)، وحول 11 درجة على القصيم، بينما شمال شرق السعودية باتجاه حفر الباطن حول 8 درجات، وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الشرقية والرياض وشمال الغربية وما حولها، وتسجل درجات حول الـ 12 درجة، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات حول (18) درجة باتجاه جدة، بينما مكة وحولها تصل إلى 12 درجة، ويكون أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدودًا.

ونصح "الجهني" باستخدام وسائل التدفئة، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة للأطفال وكبار السن، أثناء تأثير الموجة القطبية الباردة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجهني": بداية حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة بهذه المناطق خلال الساعات القادمة
سبق

كشف زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، أنه بالنظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، من المتوقع بداية حالة عدم استقرار خلال الساعات القادمة، وتكون هناك أمطار بين المتوسطة والغزيرة.

وتفصيلاً، أوضح "الجهني" أن الحالة تتركز قوتها على شمال السعودية وشمال الوسطى وأجزاء من الغربية. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار هذه الليلة ونهار الغد على شمال السعودية الجوف وحائل وأجزاء من القصيم، وتنتقل تدريجيًّا بشكل محدود إلى سواحل منطقة المدينة ومكة، وتكون غزارتها شمال السعودية بشكل عام.

وأضاف "الجهني": بعد قراءة النماذج المناخية التحليلية عالية الدقة من المتوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة -بمشيئة الله- من آخر ساعات هذه الليلة، وتستمر حتى الغد مصحوبة بنشاط للرياح السطحية ومثيرة للأتربة والغبار، خاصة هذا اليوم الثلاثاء ونهار الأربعاء على الوسطى والشرقية وجنوبها.

وأردف "الجهني": الحالة شتوية بامتياز، وهي ناتجة من اقتراب منخفض قطبي محمَّل بالثلوج والأمطار، ووجود تبريد مثالي، يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة؛ وهو ما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب، وبناء سُحب غزيرة المطر -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وانخفاض درجات الحرارة بعد الحالة الجوية بشكل مباشر.

واختتم "الجهني": من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال تأثير المنخفض القطبي من هذه الليلة، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة ما بين 3 درجات و7 درجات (الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك، وحائل وما حولها)، وحول 11 درجة على القصيم، بينما شمال شرق السعودية باتجاه حفر الباطن حول 8 درجات، وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الشرقية والرياض وشمال الغربية وما حولها، وتسجل درجات حول الـ 12 درجة، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات حول (18) درجة باتجاه جدة، بينما مكة وحولها تصل إلى 12 درجة، ويكون أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدودًا.

ونصح "الجهني" باستخدام وسائل التدفئة، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة للأطفال وكبار السن، أثناء تأثير الموجة القطبية الباردة.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
12:55 AM

"الجهني": بداية حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة بهذه المناطق خلال الساعات القادمة

توقَّع انخفاض درجات الحرارة متأثرة بالمنخفض القطبي الليلة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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13,874

كشف زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، أنه بالنظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، من المتوقع بداية حالة عدم استقرار خلال الساعات القادمة، وتكون هناك أمطار بين المتوسطة والغزيرة.

وتفصيلاً، أوضح "الجهني" أن الحالة تتركز قوتها على شمال السعودية وشمال الوسطى وأجزاء من الغربية. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار هذه الليلة ونهار الغد على شمال السعودية الجوف وحائل وأجزاء من القصيم، وتنتقل تدريجيًّا بشكل محدود إلى سواحل منطقة المدينة ومكة، وتكون غزارتها شمال السعودية بشكل عام.

وأضاف "الجهني": بعد قراءة النماذج المناخية التحليلية عالية الدقة من المتوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة -بمشيئة الله- من آخر ساعات هذه الليلة، وتستمر حتى الغد مصحوبة بنشاط للرياح السطحية ومثيرة للأتربة والغبار، خاصة هذا اليوم الثلاثاء ونهار الأربعاء على الوسطى والشرقية وجنوبها.

وأردف "الجهني": الحالة شتوية بامتياز، وهي ناتجة من اقتراب منخفض قطبي محمَّل بالثلوج والأمطار، ووجود تبريد مثالي، يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة؛ وهو ما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب، وبناء سُحب غزيرة المطر -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وانخفاض درجات الحرارة بعد الحالة الجوية بشكل مباشر.

واختتم "الجهني": من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال تأثير المنخفض القطبي من هذه الليلة، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة ما بين 3 درجات و7 درجات (الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك، وحائل وما حولها)، وحول 11 درجة على القصيم، بينما شمال شرق السعودية باتجاه حفر الباطن حول 8 درجات، وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الشرقية والرياض وشمال الغربية وما حولها، وتسجل درجات حول الـ 12 درجة، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات حول (18) درجة باتجاه جدة، بينما مكة وحولها تصل إلى 12 درجة، ويكون أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدودًا.

ونصح "الجهني" باستخدام وسائل التدفئة، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة للأطفال وكبار السن، أثناء تأثير الموجة القطبية الباردة.

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