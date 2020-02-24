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القبض على مقيم غير عربي كان يسكن مع المتهمة بخطف الأطفال

"الإخبارية": كان متزوجاً منها عرفياً

نقلت قناة "الإخبارية" اليوم، عن مصادرها، أنه تم القبض على مقيم من جنسية غير عربية في الخمسين من عمره، كان يقيم مع المتهمة بخطف الأطفال لحوالي ٢٠ عاماً، ولاذا بالفرار قبل أيام من القبض عليها.

وأشارت "الإخبارية" إلى أنه كان متزوجها عرفياً، وسط تضارب المعلومات، ثم ذكرت القناة في تغريدة لها قبل قليل بأنه قُبض عليه.

وقال مراسل "الإخبارية": إن "هذا الهارب قد يوصل الجهات الأمنية للطفل المختطف نسيم حبتور منذ ٢٤ عاماً، من على كورنيش الدمام".

الجهات الأمنية المتهمة بخطف الأطفال نسيم حبتور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على مقيم غير عربي كان يسكن مع المتهمة بخطف الأطفال
سبق

نقلت قناة "الإخبارية" اليوم، عن مصادرها، أنه تم القبض على مقيم من جنسية غير عربية في الخمسين من عمره، كان يقيم مع المتهمة بخطف الأطفال لحوالي ٢٠ عاماً، ولاذا بالفرار قبل أيام من القبض عليها.

وأشارت "الإخبارية" إلى أنه كان متزوجها عرفياً، وسط تضارب المعلومات، ثم ذكرت القناة في تغريدة لها قبل قليل بأنه قُبض عليه.

وقال مراسل "الإخبارية": إن "هذا الهارب قد يوصل الجهات الأمنية للطفل المختطف نسيم حبتور منذ ٢٤ عاماً، من على كورنيش الدمام".

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
06:48 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
07:00 PM

القبض على مقيم غير عربي كان يسكن مع المتهمة بخطف الأطفال

"الإخبارية": كان متزوجاً منها عرفياً

A A A
بدر العتيبي - الرياض
5
10,072

نقلت قناة "الإخبارية" اليوم، عن مصادرها، أنه تم القبض على مقيم من جنسية غير عربية في الخمسين من عمره، كان يقيم مع المتهمة بخطف الأطفال لحوالي ٢٠ عاماً، ولاذا بالفرار قبل أيام من القبض عليها.

وأشارت "الإخبارية" إلى أنه كان متزوجها عرفياً، وسط تضارب المعلومات، ثم ذكرت القناة في تغريدة لها قبل قليل بأنه قُبض عليه.

وقال مراسل "الإخبارية": إن "هذا الهارب قد يوصل الجهات الأمنية للطفل المختطف نسيم حبتور منذ ٢٤ عاماً، من على كورنيش الدمام".

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