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أمريكا.. "الديمقراطيون" يقترحون مشروعًا لحماية الأكراد وإلغاء قرار ترامب بالهروب

شومر: سندعو أردوغان لإنهاء الحرب وسنبذل جهدنا للتأكد من أن تركيا تحترم الاتفاقيات

كشف زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشارلز شومر، أن أعضاء الكونجرس الديمقراطيين سيطرحون مشروع قرار يدعو الرئيس دونالد ترامب لإلغاء قراره سحب القوات من شمال سوريا.

وقال "شومر" للصحفيين أمس الأحد: "سنقترح على مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارًا مشتركًا يدعو الرئيس إلى التراجع عن قراره سَحب القوات الأمريكية من سوريا، وبذل قصارى جهده لحماية الأكراد، وفعل كل ما يجب علينا فِعله لمنع هروب إرهابيي تنظيم داعش، والتأكد من أن تركيا تحترم الاتفاقيات القائمة مع الولايات المتحدة بشأن سوريا".

وبحسب "روسيا اليوم"، أعرب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، عن ثقة القيادة الديمقراطية بأن القرار المراد اقتراحه سيحصل على "دعم قوي من الحزبين".

وأضاف أن السيناتور الجمهوري الرئيسي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، أيّد القرار.

وحسب شومر، لا يزال هذا القرار الديمقراطي قيد الإعداد، وقال: إن هذه الوثيقة الجاري إعدادها ستدعو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إنهاء الأعمال القتالية، والولايات المتحدة؛ "لضمان امتثال الجيش التركي للاتفاقيات القائمة والتحلي بضبط النفس".

وكشف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الأحد لشبكة CBS التلفزيونية، أن الرئيس الأمريكي أمَر في وقت سابق بسحب جميع القوات الأمريكية من شمال سوريا؛ لمنع توريطهم في الأعمال العدائية بين الجيش التركي والقوات الكردية.

وأكد "إسبر" أن القوة الأمريكية لن تغادر سوريا بكامل قوامها، كما لم يذكر عدد القوات التي يتم سحبها من شمال سوريا.

مجلس الشيوخ الأمريكي دونالد ترامب سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا.. "الديمقراطيون" يقترحون مشروعًا لحماية الأكراد وإلغاء قرار ترامب بالهروب
سبق

كشف زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشارلز شومر، أن أعضاء الكونجرس الديمقراطيين سيطرحون مشروع قرار يدعو الرئيس دونالد ترامب لإلغاء قراره سحب القوات من شمال سوريا.

وقال "شومر" للصحفيين أمس الأحد: "سنقترح على مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارًا مشتركًا يدعو الرئيس إلى التراجع عن قراره سَحب القوات الأمريكية من سوريا، وبذل قصارى جهده لحماية الأكراد، وفعل كل ما يجب علينا فِعله لمنع هروب إرهابيي تنظيم داعش، والتأكد من أن تركيا تحترم الاتفاقيات القائمة مع الولايات المتحدة بشأن سوريا".

وبحسب "روسيا اليوم"، أعرب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، عن ثقة القيادة الديمقراطية بأن القرار المراد اقتراحه سيحصل على "دعم قوي من الحزبين".

وأضاف أن السيناتور الجمهوري الرئيسي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، أيّد القرار.

وحسب شومر، لا يزال هذا القرار الديمقراطي قيد الإعداد، وقال: إن هذه الوثيقة الجاري إعدادها ستدعو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إنهاء الأعمال القتالية، والولايات المتحدة؛ "لضمان امتثال الجيش التركي للاتفاقيات القائمة والتحلي بضبط النفس".

وكشف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الأحد لشبكة CBS التلفزيونية، أن الرئيس الأمريكي أمَر في وقت سابق بسحب جميع القوات الأمريكية من شمال سوريا؛ لمنع توريطهم في الأعمال العدائية بين الجيش التركي والقوات الكردية.

وأكد "إسبر" أن القوة الأمريكية لن تغادر سوريا بكامل قوامها، كما لم يذكر عدد القوات التي يتم سحبها من شمال سوريا.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
10:38 AM

أمريكا.. "الديمقراطيون" يقترحون مشروعًا لحماية الأكراد وإلغاء قرار ترامب بالهروب

شومر: سندعو أردوغان لإنهاء الحرب وسنبذل جهدنا للتأكد من أن تركيا تحترم الاتفاقيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشارلز شومر، أن أعضاء الكونجرس الديمقراطيين سيطرحون مشروع قرار يدعو الرئيس دونالد ترامب لإلغاء قراره سحب القوات من شمال سوريا.

وقال "شومر" للصحفيين أمس الأحد: "سنقترح على مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارًا مشتركًا يدعو الرئيس إلى التراجع عن قراره سَحب القوات الأمريكية من سوريا، وبذل قصارى جهده لحماية الأكراد، وفعل كل ما يجب علينا فِعله لمنع هروب إرهابيي تنظيم داعش، والتأكد من أن تركيا تحترم الاتفاقيات القائمة مع الولايات المتحدة بشأن سوريا".

وبحسب "روسيا اليوم"، أعرب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، عن ثقة القيادة الديمقراطية بأن القرار المراد اقتراحه سيحصل على "دعم قوي من الحزبين".

وأضاف أن السيناتور الجمهوري الرئيسي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، أيّد القرار.

وحسب شومر، لا يزال هذا القرار الديمقراطي قيد الإعداد، وقال: إن هذه الوثيقة الجاري إعدادها ستدعو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إنهاء الأعمال القتالية، والولايات المتحدة؛ "لضمان امتثال الجيش التركي للاتفاقيات القائمة والتحلي بضبط النفس".

وكشف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الأحد لشبكة CBS التلفزيونية، أن الرئيس الأمريكي أمَر في وقت سابق بسحب جميع القوات الأمريكية من شمال سوريا؛ لمنع توريطهم في الأعمال العدائية بين الجيش التركي والقوات الكردية.

وأكد "إسبر" أن القوة الأمريكية لن تغادر سوريا بكامل قوامها، كما لم يذكر عدد القوات التي يتم سحبها من شمال سوريا.

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