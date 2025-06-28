النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خطباء المملكة: ترويج المخدرات ضرب من الإرهاب

أكدوا أنها آفة تقود إلى "الظلمات والدمار والشتات"

أكد خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، أن خطر المخدرات والمسكرات وضررها على الفرد والمجتمع "مستطير"؛ مشيرين إلى أنها آفة فتاكة، وعالم للظلمات والدمار والشتات للمجتمعات.

جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقوْها اليوم بجوامع المملكة، واستهلوها بالتأكيد على أن الشريعة الغراء قد حفظت للإنسان كرامته، وحثت على كل ما يحفظها، كما حذّرت من المسالك التي تُحطمها؛ ومنها إدمان المخدرات والمسكرات؛ هذه الآفة الخطيرة التي تؤدي لتعطل عقل الإنسان، وتجعله رهينة لها، وتدفعه إلى برمجة قيمه الأخلاقية وإلى الحضيض.

وشدد الخطباء على حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الضرورات الخمس، وهي أن يحفظ الإنسان نفسه ودينه وماله وعقله وعرضه؛ مجمعين على أن المخدرات سبب رئيسي في القضاء على العقل والإخلال بهذه الضرورات الخمس.

وبيّن الخطباء أن ترويج المخدرات وبيعها ضربٌ من ضروب الإرهاب الخطير للقضاء على مستقبل الأمة المتمثل في شبابها الذي بهم تُعقد آمالها وتُبنى أمجادها.

ودعوا إلى الالتفاف حول ولاة الأمر، والتعاون مع جميع الأجهزة المعنية في الدولة؛ للوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة هذه الهجمة الشرسة من الأعداء والمتربصين وأصحاب النفوس الضعيفة الذين يريدون السوء لهذه البلاد المباركة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد وجّه الخطباء كافة بتخصيص خطبة الجمعة اليوم للحديث عن خطر المخدرات والمسكرات وضررها على الفرد والمجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خطباء المملكة: ترويج المخدرات ضرب من الإرهاب
سبق

أكد خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، أن خطر المخدرات والمسكرات وضررها على الفرد والمجتمع "مستطير"؛ مشيرين إلى أنها آفة فتاكة، وعالم للظلمات والدمار والشتات للمجتمعات.

جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقوْها اليوم بجوامع المملكة، واستهلوها بالتأكيد على أن الشريعة الغراء قد حفظت للإنسان كرامته، وحثت على كل ما يحفظها، كما حذّرت من المسالك التي تُحطمها؛ ومنها إدمان المخدرات والمسكرات؛ هذه الآفة الخطيرة التي تؤدي لتعطل عقل الإنسان، وتجعله رهينة لها، وتدفعه إلى برمجة قيمه الأخلاقية وإلى الحضيض.

وشدد الخطباء على حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الضرورات الخمس، وهي أن يحفظ الإنسان نفسه ودينه وماله وعقله وعرضه؛ مجمعين على أن المخدرات سبب رئيسي في القضاء على العقل والإخلال بهذه الضرورات الخمس.

وبيّن الخطباء أن ترويج المخدرات وبيعها ضربٌ من ضروب الإرهاب الخطير للقضاء على مستقبل الأمة المتمثل في شبابها الذي بهم تُعقد آمالها وتُبنى أمجادها.

ودعوا إلى الالتفاف حول ولاة الأمر، والتعاون مع جميع الأجهزة المعنية في الدولة؛ للوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة هذه الهجمة الشرسة من الأعداء والمتربصين وأصحاب النفوس الضعيفة الذين يريدون السوء لهذه البلاد المباركة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد وجّه الخطباء كافة بتخصيص خطبة الجمعة اليوم للحديث عن خطر المخدرات والمسكرات وضررها على الفرد والمجتمع.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
03:08 PM

خطباء المملكة: ترويج المخدرات ضرب من الإرهاب

أكدوا أنها آفة تقود إلى "الظلمات والدمار والشتات"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
720

أكد خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، أن خطر المخدرات والمسكرات وضررها على الفرد والمجتمع "مستطير"؛ مشيرين إلى أنها آفة فتاكة، وعالم للظلمات والدمار والشتات للمجتمعات.

جاء ذلك خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقوْها اليوم بجوامع المملكة، واستهلوها بالتأكيد على أن الشريعة الغراء قد حفظت للإنسان كرامته، وحثت على كل ما يحفظها، كما حذّرت من المسالك التي تُحطمها؛ ومنها إدمان المخدرات والمسكرات؛ هذه الآفة الخطيرة التي تؤدي لتعطل عقل الإنسان، وتجعله رهينة لها، وتدفعه إلى برمجة قيمه الأخلاقية وإلى الحضيض.

وشدد الخطباء على حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الضرورات الخمس، وهي أن يحفظ الإنسان نفسه ودينه وماله وعقله وعرضه؛ مجمعين على أن المخدرات سبب رئيسي في القضاء على العقل والإخلال بهذه الضرورات الخمس.

وبيّن الخطباء أن ترويج المخدرات وبيعها ضربٌ من ضروب الإرهاب الخطير للقضاء على مستقبل الأمة المتمثل في شبابها الذي بهم تُعقد آمالها وتُبنى أمجادها.

ودعوا إلى الالتفاف حول ولاة الأمر، والتعاون مع جميع الأجهزة المعنية في الدولة؛ للوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة هذه الهجمة الشرسة من الأعداء والمتربصين وأصحاب النفوس الضعيفة الذين يريدون السوء لهذه البلاد المباركة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد وجّه الخطباء كافة بتخصيص خطبة الجمعة اليوم للحديث عن خطر المخدرات والمسكرات وضررها على الفرد والمجتمع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,342
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,695
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,077

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة