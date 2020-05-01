بالصورة.. تعرَّف على الأم التي تطبخ الأحجار لأطفالها الثمانية الجائعين

تفاعل الكينيون مع قصة الأرملة التي تم تصويرها وهي تطبخ الأحجار لأطفالها الثمانية؛ لجعلهم يعتقدون أنها تعدّ لهم الطعام.

الأم "بينينا باهاتي كيتساو"؛ تعيش في مومباسا، كانت تأمل أن ينام أطفالها في أثناء انتظارهم انتهاء وجبتهم.

وكانت كيتساو؛ تعمل في غسل الملابس بالقرب من منطقة سكنها، ولكن من الصعب الحصول على مثل هذا العمل الآن؛ حيث قيّد الناس تفاعلاتهم بسبب فيروس كورونا.

وقامت جارة صُدمت من الحال التي وصلت إليه "كيتساو"؛ بإخبار وسائل الإعلام عن محنتها، طبقاً لـ "بي بي سي".

قناة "إن تي في" الكينية، تعرَّفت على الأرملة وأجرت معها لقاءً، على أثره تدفقت الأموال عبر الهاتف المحمول ومن خلال حساب مصرفي فتحته لها جارتها، حيث لا تعرف الأم لثمانية أطفال القراءة والكتابة.

ووصفت كيتساو؛ التي تعيش في منزل من غرفتَي نوم من دون مياه أو كهرباء، كرم الذين ساعدوها، بأنه "معجزة".

وقالت لموقع "توكو" الإخباري: "لم أكن أعتقد بأن الكينيين يمكن أن يكونوا محبين للغاية بعد أن تلقيت مكالمات هاتفية من جميع أنحاء البلاد تسأل كيف يمكنهم المساعدة".

وأخبرت قناة "إن تي في"، أنّ أطفالها الجياع لم يُخدعوا لفترة طويلة بتكتيكها المتبع في طهي الأحجار والقول لهم إن الطبخة لم تجهز بعد.

وأضافت: "بدأوا يخبرونني أنهم يعرفون أنني أكذب عليهم، لكنني لم أستطع فعل شيء لأنني لم يكن لدي شيء".

وكانت الجارة قد جاءت لمعرفة ما إذا كانت الأسرة بخير بعد سماع الأطفال يبكون، بحسب تقارير "إن تي في".