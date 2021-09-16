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الصيد بالصقور.. إرث تاريخي يبرز خلال معرض الصقور السعودي الدولي

ينطلق خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل في ملهم شمال الرياض

تمثل الصقارة وهواية تربية الصقور ورعايتها والصيد بها رمزًا وطنيًا وتقليدًا تاريخيًا في المملكة العربية السعودية والخليج العربي، حيث تعد هواية وهوية تحملها الثقافة العربية العريقة.

ويسلط معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي ينطلق خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل بمقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال الرياض، الضوء على حقبة تاريخية وزمنية من حياة الجزيرة العربية، وما يعنيه الصقر للإنسان، حيث يلمس شغف أبناء المملكة الحقيقي بهواية الصيد بالصقور وطرحها.

ويستعد المعرض لصحبة الزائر في رحلة إلى تاريخ وعالم الصقور، يكتشف فيه كيف كان الناس يعيشون رفقة الصقر شريك الحياة، ويهدف المعرض إلى تعزيز جهود صون التراث الثقافي للمملكة، وضمان استدامة إحدى أهم ركائزه المتمثلة في تقاليد الصقارة المتأصلة في الموروث الوطني.

ويعتبر معرض الصقور والصيد السعودي الدولي حلقة وصل كبيرة تجمع الصقارين في المملكة ونظراءهم في المنطقة والعالم، ويرسخ مكانة المملكة كموطن للصقور والصقارين، فضلاً عن غرس قيم المفاهيم الثقافية البيئية عن هذا الإرث الأصيل، والمحافظة على الصقور وهواية الصيد بها، لاسيما وأن المملكة تعد من الدول الإحدى عشرة المدرجة ضمن لائحة اليونسكو للدول المربية للصقور، في حين تعد موطنًا لأنواع مختلفة من الصقور وممرًا مهمًا لصقور أخرى مهاجرة.

ويشهد المعرض في النسخة الثالثة فعاليات مختلفة تناسب جميع أفراد العائلة، حيث تتنوع المناطق التي تستعد لتحاكي تاريخ المنطقة وتطورها الحضاري، حيث يجد الزائر منطقة الفنون ومنطقة المغامرات والتخييم والمتحف وصقار المستقبل ومنطقة التفاعل العائلية والكثير من المفاجآت والفعاليات التراثية.

يشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يجمع هواة الصقور والصيد في فعالية ثقافية تراثية، تهدف إلى تعزيز ثقافة الصيد والصقارة على مستوى العالم، كما يعد المنصة الأولى بالمملكة التي تستقطب الشركات والأفراد داخل المملكة وخارجها لعرض وبيع أسلحة ومعدات الصيد والصقور ومستلزماتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصيد بالصقور.. إرث تاريخي يبرز خلال معرض الصقور السعودي الدولي
سبق

تمثل الصقارة وهواية تربية الصقور ورعايتها والصيد بها رمزًا وطنيًا وتقليدًا تاريخيًا في المملكة العربية السعودية والخليج العربي، حيث تعد هواية وهوية تحملها الثقافة العربية العريقة.

ويسلط معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي ينطلق خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل بمقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال الرياض، الضوء على حقبة تاريخية وزمنية من حياة الجزيرة العربية، وما يعنيه الصقر للإنسان، حيث يلمس شغف أبناء المملكة الحقيقي بهواية الصيد بالصقور وطرحها.

ويستعد المعرض لصحبة الزائر في رحلة إلى تاريخ وعالم الصقور، يكتشف فيه كيف كان الناس يعيشون رفقة الصقر شريك الحياة، ويهدف المعرض إلى تعزيز جهود صون التراث الثقافي للمملكة، وضمان استدامة إحدى أهم ركائزه المتمثلة في تقاليد الصقارة المتأصلة في الموروث الوطني.

ويعتبر معرض الصقور والصيد السعودي الدولي حلقة وصل كبيرة تجمع الصقارين في المملكة ونظراءهم في المنطقة والعالم، ويرسخ مكانة المملكة كموطن للصقور والصقارين، فضلاً عن غرس قيم المفاهيم الثقافية البيئية عن هذا الإرث الأصيل، والمحافظة على الصقور وهواية الصيد بها، لاسيما وأن المملكة تعد من الدول الإحدى عشرة المدرجة ضمن لائحة اليونسكو للدول المربية للصقور، في حين تعد موطنًا لأنواع مختلفة من الصقور وممرًا مهمًا لصقور أخرى مهاجرة.

ويشهد المعرض في النسخة الثالثة فعاليات مختلفة تناسب جميع أفراد العائلة، حيث تتنوع المناطق التي تستعد لتحاكي تاريخ المنطقة وتطورها الحضاري، حيث يجد الزائر منطقة الفنون ومنطقة المغامرات والتخييم والمتحف وصقار المستقبل ومنطقة التفاعل العائلية والكثير من المفاجآت والفعاليات التراثية.

يشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يجمع هواة الصقور والصيد في فعالية ثقافية تراثية، تهدف إلى تعزيز ثقافة الصيد والصقارة على مستوى العالم، كما يعد المنصة الأولى بالمملكة التي تستقطب الشركات والأفراد داخل المملكة وخارجها لعرض وبيع أسلحة ومعدات الصيد والصقور ومستلزماتها.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
05:27 PM

الصيد بالصقور.. إرث تاريخي يبرز خلال معرض الصقور السعودي الدولي

ينطلق خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل في ملهم شمال الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمثل الصقارة وهواية تربية الصقور ورعايتها والصيد بها رمزًا وطنيًا وتقليدًا تاريخيًا في المملكة العربية السعودية والخليج العربي، حيث تعد هواية وهوية تحملها الثقافة العربية العريقة.

ويسلط معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي ينطلق خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل بمقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال الرياض، الضوء على حقبة تاريخية وزمنية من حياة الجزيرة العربية، وما يعنيه الصقر للإنسان، حيث يلمس شغف أبناء المملكة الحقيقي بهواية الصيد بالصقور وطرحها.

ويستعد المعرض لصحبة الزائر في رحلة إلى تاريخ وعالم الصقور، يكتشف فيه كيف كان الناس يعيشون رفقة الصقر شريك الحياة، ويهدف المعرض إلى تعزيز جهود صون التراث الثقافي للمملكة، وضمان استدامة إحدى أهم ركائزه المتمثلة في تقاليد الصقارة المتأصلة في الموروث الوطني.

ويعتبر معرض الصقور والصيد السعودي الدولي حلقة وصل كبيرة تجمع الصقارين في المملكة ونظراءهم في المنطقة والعالم، ويرسخ مكانة المملكة كموطن للصقور والصقارين، فضلاً عن غرس قيم المفاهيم الثقافية البيئية عن هذا الإرث الأصيل، والمحافظة على الصقور وهواية الصيد بها، لاسيما وأن المملكة تعد من الدول الإحدى عشرة المدرجة ضمن لائحة اليونسكو للدول المربية للصقور، في حين تعد موطنًا لأنواع مختلفة من الصقور وممرًا مهمًا لصقور أخرى مهاجرة.

ويشهد المعرض في النسخة الثالثة فعاليات مختلفة تناسب جميع أفراد العائلة، حيث تتنوع المناطق التي تستعد لتحاكي تاريخ المنطقة وتطورها الحضاري، حيث يجد الزائر منطقة الفنون ومنطقة المغامرات والتخييم والمتحف وصقار المستقبل ومنطقة التفاعل العائلية والكثير من المفاجآت والفعاليات التراثية.

يشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يجمع هواة الصقور والصيد في فعالية ثقافية تراثية، تهدف إلى تعزيز ثقافة الصيد والصقارة على مستوى العالم، كما يعد المنصة الأولى بالمملكة التي تستقطب الشركات والأفراد داخل المملكة وخارجها لعرض وبيع أسلحة ومعدات الصيد والصقور ومستلزماتها.

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