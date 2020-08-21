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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا

تجاوز إجمالي الإصابات 5.5 مليون إصابة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 44,864 إصابة مؤكدة و1,074 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,551,793 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 173,490 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 44,864 إصابة مؤكدة و1,074 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,551,793 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 173,490 حالة وفاة.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
11:15 PM

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا

تجاوز إجمالي الإصابات 5.5 مليون إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 44,864 إصابة مؤكدة و1,074 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,551,793 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 173,490 حالة وفاة.

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