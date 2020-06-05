شاهد.. أمطار على الطائف والأهالي يخرجون للتنزه

وثّقوا جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطولها

تصوير ماجد عسيري: تشهد محافظة الطائف، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وتهطل في هذه الأثناء أمطار غزيرة على عموم المحافظة وأجزاء من غربها وشمالها، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

وخرج الأهالي للتنزه وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.