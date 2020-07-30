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"موارد الرياض" تنفذ 19 ألف زيارة تفتيشية وتضبط 1300 مخالفة

خلال أربعة أشهر وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة

أسفرت جهود فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأربعة أشهر الماضية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن تنفيذ أكثر من 19 ألف زيارة تفتيشية عبر نظام التفتيش المؤسسي "تمام"، وضبط 1300 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية.

وشملت الزيارات الميدانية المنفذة العديد من المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في مدينة الرياض ومحافظات الخرج والمجمعة والدوادمي وشقراء والزلفي ووادي الدواسر والأفلاج؛ لمتابعة مدى التزام أصحابها بضوابط الوزارة وقراراتها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

من جانبه، شدد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911؛ مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

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"موارد الرياض" تنفذ 19 ألف زيارة تفتيشية وتضبط 1300 مخالفة
سبق

أسفرت جهود فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأربعة أشهر الماضية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن تنفيذ أكثر من 19 ألف زيارة تفتيشية عبر نظام التفتيش المؤسسي "تمام"، وضبط 1300 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية.

وشملت الزيارات الميدانية المنفذة العديد من المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في مدينة الرياض ومحافظات الخرج والمجمعة والدوادمي وشقراء والزلفي ووادي الدواسر والأفلاج؛ لمتابعة مدى التزام أصحابها بضوابط الوزارة وقراراتها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

من جانبه، شدد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911؛ مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
04:49 PM

"موارد الرياض" تنفذ 19 ألف زيارة تفتيشية وتضبط 1300 مخالفة

خلال أربعة أشهر وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسفرت جهود فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأربعة أشهر الماضية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن تنفيذ أكثر من 19 ألف زيارة تفتيشية عبر نظام التفتيش المؤسسي "تمام"، وضبط 1300 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية.

وشملت الزيارات الميدانية المنفذة العديد من المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في مدينة الرياض ومحافظات الخرج والمجمعة والدوادمي وشقراء والزلفي ووادي الدواسر والأفلاج؛ لمتابعة مدى التزام أصحابها بضوابط الوزارة وقراراتها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

من جانبه، شدد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911؛ مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

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