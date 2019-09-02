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أقامت حفل استقبال لهم .. "تقنية صامطة" تستقبل المتدربين المستجدين

برعاية عميد الكلية وحضور وكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء "الهيئة"

استقبلت الكلية التقنية بصامطة صباح يوم أمس الأحد المتدربين المستجدين والبالغ عددهم ( 217 ) متدربًا، حيث أقامت وحدة التوجيه والإرشاد ممثلة بوكالة خدمات المتدربين حفل استقبال للمقبولين في الفصل التدريبي الأول، برعاية عميد الكلية أحمد داحش دربشي، وحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التدريبية وأعضاء الهيئة التدريبية.

وبدأ الحفل بآياتٍ من الذكر الحكيم ثم كلمة لعميد الكلية رحب فيها بالمتدربين وحثهم على الجد والمثابرة واستثمار الوقت لتحقيق أعلى درجات النجاح، ثم كلمة لوكيل الكلية لخدمات المتدربين حث فيها المتدربين بالجد والاجتهاد.

بعد ذلك قدم المهندس عدنان حكمي عرضًا مرئيًا تعريفيًا بالكلية وأقسامها ولوائحها وأنظمتها.

وفي ختام البرنامج، تم تناول طعام الإفطار المعد لذلك، ثم جولة تعريفية للأقسام والتخصصات الفنية والكلية التقنية بصامطة، تبارك للمتدربين الجدد بالالتحاق بالكلية، وتتمنى للجميع التوفيق والنجاح ومستقبلاً مشرقًا بمشيئة الله.

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أقامت حفل استقبال لهم .. "تقنية صامطة" تستقبل المتدربين المستجدين
سبق

استقبلت الكلية التقنية بصامطة صباح يوم أمس الأحد المتدربين المستجدين والبالغ عددهم ( 217 ) متدربًا، حيث أقامت وحدة التوجيه والإرشاد ممثلة بوكالة خدمات المتدربين حفل استقبال للمقبولين في الفصل التدريبي الأول، برعاية عميد الكلية أحمد داحش دربشي، وحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التدريبية وأعضاء الهيئة التدريبية.

وبدأ الحفل بآياتٍ من الذكر الحكيم ثم كلمة لعميد الكلية رحب فيها بالمتدربين وحثهم على الجد والمثابرة واستثمار الوقت لتحقيق أعلى درجات النجاح، ثم كلمة لوكيل الكلية لخدمات المتدربين حث فيها المتدربين بالجد والاجتهاد.

بعد ذلك قدم المهندس عدنان حكمي عرضًا مرئيًا تعريفيًا بالكلية وأقسامها ولوائحها وأنظمتها.

وفي ختام البرنامج، تم تناول طعام الإفطار المعد لذلك، ثم جولة تعريفية للأقسام والتخصصات الفنية والكلية التقنية بصامطة، تبارك للمتدربين الجدد بالالتحاق بالكلية، وتتمنى للجميع التوفيق والنجاح ومستقبلاً مشرقًا بمشيئة الله.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
10:24 PM

أقامت حفل استقبال لهم .. "تقنية صامطة" تستقبل المتدربين المستجدين

برعاية عميد الكلية وحضور وكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء "الهيئة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبلت الكلية التقنية بصامطة صباح يوم أمس الأحد المتدربين المستجدين والبالغ عددهم ( 217 ) متدربًا، حيث أقامت وحدة التوجيه والإرشاد ممثلة بوكالة خدمات المتدربين حفل استقبال للمقبولين في الفصل التدريبي الأول، برعاية عميد الكلية أحمد داحش دربشي، وحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التدريبية وأعضاء الهيئة التدريبية.

وبدأ الحفل بآياتٍ من الذكر الحكيم ثم كلمة لعميد الكلية رحب فيها بالمتدربين وحثهم على الجد والمثابرة واستثمار الوقت لتحقيق أعلى درجات النجاح، ثم كلمة لوكيل الكلية لخدمات المتدربين حث فيها المتدربين بالجد والاجتهاد.

بعد ذلك قدم المهندس عدنان حكمي عرضًا مرئيًا تعريفيًا بالكلية وأقسامها ولوائحها وأنظمتها.

وفي ختام البرنامج، تم تناول طعام الإفطار المعد لذلك، ثم جولة تعريفية للأقسام والتخصصات الفنية والكلية التقنية بصامطة، تبارك للمتدربين الجدد بالالتحاق بالكلية، وتتمنى للجميع التوفيق والنجاح ومستقبلاً مشرقًا بمشيئة الله.

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