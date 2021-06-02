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اتحاد المستشفيات العربية يُكَرّم "السعودي الألماني الصحية" بشهادة المبادرة الذهبية

كمستشفى النخبة لتغلبهم على جائحة كورونا.. تسليط الضوء على جهود تخطي الوباء

كرّم اتحاد المستشفيات العربية بشهادة "المبادرة الذهبية" المؤسسات الصحية من 8 دول عربية، وفق معايير كانت قد وضعت من قِبَل اللجنة التحكيمية لتغلبهم على كوفيد 19.

وتهدف الشهادة إلى تسليط الضوء على الجهود التي قامت بها المؤسسات الصحية لإدارة وتخطي أزمة وباء كورونا المستجد من خلال الإجراءات التي اتخذت لكسب المعركة ضد هذه الجائحة عبر القيادة الرشيدة من خلال تقديم اللقاحات لجميع أفراد المجتمع، إضافة إلى بناء نظام مستدام لما بعد أزمة كوفيد 19، بناءً على ذلك حازت "السعودي الألماني" الصحية لقب "مستشفى النخبة".

وتعبر إدارة "السعودي الألماني الصحية" عن فخرها بالفوز بهذه الجائزة، فهي تظهر التزامها بتحسين مبادرات الرعاية الصحية. حيث يعمل كل موظف من موظفيها -البالغ عددهم ٨٥٠٠- بلا كلل وبكل شغف لرعاية مرضاهم تحت شعار "نرعاكم كأهالينا" لتحقيق هدف واحد فقط، وهو تخفيف آلام الناس. مع أكثر من 30 عامًا من التميز في تقديم رعاية عالية الجودة، وتوسعهم ليصبح لديهم أكبر شبكة من المستشفيات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا واعتماد المستشفيات العربية، وتعزز هذه الشهادة من عزمهم على مواصلة تحسين قدراتهم في مجال الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات المتغيرة في هذا القطاع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتحاد المستشفيات العربية يُكَرّم "السعودي الألماني الصحية" بشهادة المبادرة الذهبية
سبق

كرّم اتحاد المستشفيات العربية بشهادة "المبادرة الذهبية" المؤسسات الصحية من 8 دول عربية، وفق معايير كانت قد وضعت من قِبَل اللجنة التحكيمية لتغلبهم على كوفيد 19.

وتهدف الشهادة إلى تسليط الضوء على الجهود التي قامت بها المؤسسات الصحية لإدارة وتخطي أزمة وباء كورونا المستجد من خلال الإجراءات التي اتخذت لكسب المعركة ضد هذه الجائحة عبر القيادة الرشيدة من خلال تقديم اللقاحات لجميع أفراد المجتمع، إضافة إلى بناء نظام مستدام لما بعد أزمة كوفيد 19، بناءً على ذلك حازت "السعودي الألماني" الصحية لقب "مستشفى النخبة".

وتعبر إدارة "السعودي الألماني الصحية" عن فخرها بالفوز بهذه الجائزة، فهي تظهر التزامها بتحسين مبادرات الرعاية الصحية. حيث يعمل كل موظف من موظفيها -البالغ عددهم ٨٥٠٠- بلا كلل وبكل شغف لرعاية مرضاهم تحت شعار "نرعاكم كأهالينا" لتحقيق هدف واحد فقط، وهو تخفيف آلام الناس. مع أكثر من 30 عامًا من التميز في تقديم رعاية عالية الجودة، وتوسعهم ليصبح لديهم أكبر شبكة من المستشفيات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا واعتماد المستشفيات العربية، وتعزز هذه الشهادة من عزمهم على مواصلة تحسين قدراتهم في مجال الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات المتغيرة في هذا القطاع.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
01:39 PM

اتحاد المستشفيات العربية يُكَرّم "السعودي الألماني الصحية" بشهادة المبادرة الذهبية

كمستشفى النخبة لتغلبهم على جائحة كورونا.. تسليط الضوء على جهود تخطي الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم اتحاد المستشفيات العربية بشهادة "المبادرة الذهبية" المؤسسات الصحية من 8 دول عربية، وفق معايير كانت قد وضعت من قِبَل اللجنة التحكيمية لتغلبهم على كوفيد 19.

وتهدف الشهادة إلى تسليط الضوء على الجهود التي قامت بها المؤسسات الصحية لإدارة وتخطي أزمة وباء كورونا المستجد من خلال الإجراءات التي اتخذت لكسب المعركة ضد هذه الجائحة عبر القيادة الرشيدة من خلال تقديم اللقاحات لجميع أفراد المجتمع، إضافة إلى بناء نظام مستدام لما بعد أزمة كوفيد 19، بناءً على ذلك حازت "السعودي الألماني" الصحية لقب "مستشفى النخبة".

وتعبر إدارة "السعودي الألماني الصحية" عن فخرها بالفوز بهذه الجائزة، فهي تظهر التزامها بتحسين مبادرات الرعاية الصحية. حيث يعمل كل موظف من موظفيها -البالغ عددهم ٨٥٠٠- بلا كلل وبكل شغف لرعاية مرضاهم تحت شعار "نرعاكم كأهالينا" لتحقيق هدف واحد فقط، وهو تخفيف آلام الناس. مع أكثر من 30 عامًا من التميز في تقديم رعاية عالية الجودة، وتوسعهم ليصبح لديهم أكبر شبكة من المستشفيات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا واعتماد المستشفيات العربية، وتعزز هذه الشهادة من عزمهم على مواصلة تحسين قدراتهم في مجال الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات المتغيرة في هذا القطاع.

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