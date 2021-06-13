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الكويت.. قرار منع المقيمين من دخول البلاد متواصل حتى إشعار آخر

بهدف تجنب دخول كورونا المتحور الأمر الذي قد يزيد من صعوبة المكافحة

مع استمرار زيادة معدل الإصابات بكورونا في الكويت، وتسجيل أكثر من 6130 إصابة بالفيروس خلال الأيام الأربعة الماضية، سيستمر قرار منع غير الكويتيين من دخول البلاد مستمراً حتى إشعار آخر.

ووفق ما نقلته "القبس" الكويتية، اليوم، فإن التوصية باستمرار منع دخول المقيمين، تهدف إلى تجنب دخول كورونا المتحور إلى الكويت، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة مكافحة الوباء.

وكشفت أن اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة كورونا سيُعقد اليوم الأحد، لبحث أهم مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد الذي بات متذبذباً، موضحة أن الأوضاع في الدول المجاورة تحتاج إلى التريث في اتخاذ أيّ قرار حكومي بشأن عودة الحياة الطبيعية.

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الكويت.. قرار منع المقيمين من دخول البلاد متواصل حتى إشعار آخر
سبق

مع استمرار زيادة معدل الإصابات بكورونا في الكويت، وتسجيل أكثر من 6130 إصابة بالفيروس خلال الأيام الأربعة الماضية، سيستمر قرار منع غير الكويتيين من دخول البلاد مستمراً حتى إشعار آخر.

ووفق ما نقلته "القبس" الكويتية، اليوم، فإن التوصية باستمرار منع دخول المقيمين، تهدف إلى تجنب دخول كورونا المتحور إلى الكويت، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة مكافحة الوباء.

وكشفت أن اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة كورونا سيُعقد اليوم الأحد، لبحث أهم مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد الذي بات متذبذباً، موضحة أن الأوضاع في الدول المجاورة تحتاج إلى التريث في اتخاذ أيّ قرار حكومي بشأن عودة الحياة الطبيعية.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
10:52 AM

الكويت.. قرار منع المقيمين من دخول البلاد متواصل حتى إشعار آخر

بهدف تجنب دخول كورونا المتحور الأمر الذي قد يزيد من صعوبة المكافحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مع استمرار زيادة معدل الإصابات بكورونا في الكويت، وتسجيل أكثر من 6130 إصابة بالفيروس خلال الأيام الأربعة الماضية، سيستمر قرار منع غير الكويتيين من دخول البلاد مستمراً حتى إشعار آخر.

ووفق ما نقلته "القبس" الكويتية، اليوم، فإن التوصية باستمرار منع دخول المقيمين، تهدف إلى تجنب دخول كورونا المتحور إلى الكويت، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة مكافحة الوباء.

وكشفت أن اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة كورونا سيُعقد اليوم الأحد، لبحث أهم مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد الذي بات متذبذباً، موضحة أن الأوضاع في الدول المجاورة تحتاج إلى التريث في اتخاذ أيّ قرار حكومي بشأن عودة الحياة الطبيعية.

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