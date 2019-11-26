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مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 7877.83 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال لنحو 190 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 135.86 نقطة ليقفل عند مستوى 7877.83 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 110 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وسابتكو، وأسمنت حائل، وساب، والتموين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مجموعة صافولا، وإكسترا، والأهلي، وثمار، والمجموعة السعودية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.56%.

وكانت أسهم شركات: العربي، وساب، والراجحي، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: العربي، وساب، والراجحي، وسابك، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 389.98 نقطة ليقفل عند مستوى 6175.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم تقاسمتها 2359 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 7877.83 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 135.86 نقطة ليقفل عند مستوى 7877.83 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 110 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وسابتكو، وأسمنت حائل، وساب، والتموين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مجموعة صافولا، وإكسترا، والأهلي، وثمار، والمجموعة السعودية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.56%.

وكانت أسهم شركات: العربي، وساب، والراجحي، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: العربي، وساب، والراجحي، وسابك، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 389.98 نقطة ليقفل عند مستوى 6175.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم تقاسمتها 2359 صفقة.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
04:32 PM

مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 7877.83 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال لنحو 190 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 135.86 نقطة ليقفل عند مستوى 7877.83 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 110 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وسابتكو، وأسمنت حائل، وساب، والتموين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مجموعة صافولا، وإكسترا، والأهلي، وثمار، والمجموعة السعودية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.56%.

وكانت أسهم شركات: العربي، وساب، والراجحي، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: العربي، وساب، والراجحي، وسابك، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 389.98 نقطة ليقفل عند مستوى 6175.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم تقاسمتها 2359 صفقة.

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