النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جوائز "جلوب سوكر": "الهلال" أفضل ناد "عربي" و"حمد الله" أفضل لاعب

توج نادي الهلال بجائزة أفضل ناد عربي في حفل "جلوب سوكر" للأفضل في عام 2019، في الحفل الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية وسط حضور جمع من كبار الشخصيات الرياضية في العالم.

وجاء تتويج الهلال بالجائزة بعد حصوله على لقب دوري أبطال آسيا 2019 ومشاركته في نهائيات كأس العالم للأندية وتحقيقه المركز الرابع.

وبخصوص أفضل لاعب عربي فاز بالجائزة محترف نادي النصر وهداف العالم، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.


وساهم حمد الله في تتويج النصر بلقب الدوري الموسم الماضي كما أنه يسير مع الفريق في الوقت الحالي في صدارة مسابقة الدوري وساعده في التأهل للدور ربع النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الإمارات دبي جلوب سوكر الهلال جائزة أفضل ناد عربي عبدالرزاق حمدالله جائزة أفضل لاعب عربي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
جوائز "جلوب سوكر": "الهلال" أفضل ناد "عربي" و"حمد الله" أفضل لاعب
سبق

توج نادي الهلال بجائزة أفضل ناد عربي في حفل "جلوب سوكر" للأفضل في عام 2019، في الحفل الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية وسط حضور جمع من كبار الشخصيات الرياضية في العالم.

وجاء تتويج الهلال بالجائزة بعد حصوله على لقب دوري أبطال آسيا 2019 ومشاركته في نهائيات كأس العالم للأندية وتحقيقه المركز الرابع.

وبخصوص أفضل لاعب عربي فاز بالجائزة محترف نادي النصر وهداف العالم، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.


وساهم حمد الله في تتويج النصر بلقب الدوري الموسم الماضي كما أنه يسير مع الفريق في الوقت الحالي في صدارة مسابقة الدوري وساعده في التأهل للدور ربع النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
10:07 PM

جوائز "جلوب سوكر": "الهلال" أفضل ناد "عربي" و"حمد الله" أفضل لاعب

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
898

توج نادي الهلال بجائزة أفضل ناد عربي في حفل "جلوب سوكر" للأفضل في عام 2019، في الحفل الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية وسط حضور جمع من كبار الشخصيات الرياضية في العالم.

وجاء تتويج الهلال بالجائزة بعد حصوله على لقب دوري أبطال آسيا 2019 ومشاركته في نهائيات كأس العالم للأندية وتحقيقه المركز الرابع.

وبخصوص أفضل لاعب عربي فاز بالجائزة محترف نادي النصر وهداف العالم، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.


وساهم حمد الله في تتويج النصر بلقب الدوري الموسم الماضي كما أنه يسير مع الفريق في الوقت الحالي في صدارة مسابقة الدوري وساعده في التأهل للدور ربع النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,994
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,577
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,945
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,468

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة