هل موسكو مرشّحة لأن تصبح بؤرة جديدة لـ"كورونا"؟.. عالِم روسي يحذر

"نيتيسوف" اعتبر أن إجراءات الإغلاق ربما جاءت متأخرة

حذر عالم الفيروسات الروسي البروفيسور سيرجي نيتيسوف، من جامعة نوفوسيبيرك الحكومية، من أن موسكو تتجه لأن تكون بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، مثلما هو الحال في مدينة نيويورك؛ بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الأربعاء).



وبيّن "نيتيسوف" أن شوارع موسكو المزدحمة عادة، وعدد سكانها البالغ 12 مليون نسمة، يجعلها أرضًا خصبة لتكاثر الوباء بنفس طريقة نيويورك.



واعتبر أن "إجراءات الإغلاق ربما جاءت متأخرة جدًّا"، على حدّ ذكره".



ولفت "نيتيسوف" إلى أن موسكو تواجه أزمة كبيرة مع وجود مستشفيات بالفعل في وضع طوارئ وتوسيع نطاق الخدمات الصحية إلى أقصى حد.



وبلغ عدد حالات الإصابة المسجلة في موسكو أكثر من 60 في المئة من المجموع الكلي المسجل في روسيا، الذي تجاوز 24 ألف حالة إصابة بحلول اليوم.