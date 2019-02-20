النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1013 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2136 خلال الـ24 ساعة الماضية

مواطن: "حُقنة موت" قتلت أخي بمستشفى بالقنفذة.. و"الصحة" ترد

حدث عن مراجعة لإصابة بالأنيميا المنجلية تداعت باتصال ثم حضور وانتهت بالمفاجأة

طالب مواطن، وزارة الصحة، بفتح تحقيقٍ في "حُقنة الموت" التي وصفها بالخطأ الطبي الذي أدى إلى وفاة شقيقه العشريني بأحد مستشفيات "صحة القنفذة"، مشيراً إلى أنه مضى قرابة أسبوعين دون معرفة مجريات التحقيق أو دون أن يتواصل معه أحد، فيما أكدت صحة القنفذة أن الأمر تحت الإجراء حسب السياسات المتبعة لدراسته وبيان أسبابه للتعامل معه حسب المتبع مع احتمالية إحالة القضية إلى الجهات المختصة.

وقال المواطن موسى الرزقي؛ لـ"سبق": "كان نايف شقيقي مصاباً بالأنيميا المنجلية ويعاني آلامها والتهاباً في الحلق مع حرارة، ولهذه الأعراض ذهب لقسم الطوارئ بمستشفى ثريبان العام يوم السبت مطلع شهر رجب الحالي قرابة الساعة 10 مساءً، وبقي في قسم الطوارئ حتى فجر الأحد، فتم إدخاله للتنويم في القسم الداخلي للمستشفى"، مضيفاً "وردنا بعد ظهر اليوم نفسه اتصال من المستشفى، وأنه لابد من حضورنا للأهمية، وعند حضورنا فُوجئنا بهم يبلغونا بوفاة شقيقي".

وتابع: "بسؤالهم في النهار الذي يليه عن سبب الوفاة، خصوصاً أن الضحية كان بصحة جيدة باستثناء الألم المعتاد من الأنيميا، فأبلغوني شفهياً في المستشفى أنه تمّ تشكيل لجنة تحقيق داخلية، وأنه ظهر لهم أن سبب الوفاة أنهم حقنوه بحقنة سبّبت له حساسية شديدة أدّت إلى تورم الحلق واللسان، على أثرها توقف التنفس والقلب رغم أنه - بحسب كلامهم - أجروا له اختبار حساسية، وكان سلبياً وحاولوا إسعافه ولكن - مع الأسف - فارق الحياة".

وأشار إلى أن مثل هذه الحقنة تمّ إعطاؤها له قبل الوفاة بثلاثة أسابيع تقريباً وسبّبت له المشكلة نفسها لكن تداركوا الحقنة الأولى وتمّ إسعافه؛ بينما الحقنة الثانية قضت عليه، وذاك مدوّن في ملفه الطبي، كما أنني لم أجد أثراً لاختبار الحساسية الذي ذكروا أنه أُعطي له، مبيناً أنه يبقى أثره في الجسم أياماً عدة.

وأردف: "قدمت شكوى على (937) وتواصل معي مستشفى ثريبان، وأبلغوني أن الشكوى وصلت إليهم ورفعوا طلباً للشؤون الصحية بالقنفذة بتشكيل فريق تحقيق استشاريين متخصصين، ومنذ ذلك الوقت لم يتواصل معي أحد ولا أعلم نتائج التحقيق".

وقال "الرزقي": " أناشد وزير الصحة ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة تشكيل فريق محايد يبحث أسباب الوفاة ومحاسبة المتسبّب".

إلى هذا، قالت "صحة القنفذة" في ردّها على "سبق": "بداية تتقدّم صحة القنفذة بأحر التعازي والمواساة لذوي المتوفى - رحمه الله - وتؤكّد أن الحدث تحت الإجراء حسب السياسات المتبعة لدراسة هذا الحدث، وبيان أسبابه، للتعامل معه حسب المتبع، ونتائج ذلك ستحدّد كامل تفاصيل الوفاة، وإن أظهرت النتائج ما يستوجب إحالته إلى الجهات المختصة سيتم ذلك؛ حيث إن الأخطاء الطبية التي ينتج عنها وفاة أو فقد منفعة - في حال ثبوتها - فإن النظر فيها من اختصاص الهيئة الصحية الشرعية".

وزارة الصحة صحة القنفذة خطأ طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مواطن: "حُقنة موت" قتلت أخي بمستشفى بالقنفذة.. و"الصحة" ترد
سبق

طالب مواطن، وزارة الصحة، بفتح تحقيقٍ في "حُقنة الموت" التي وصفها بالخطأ الطبي الذي أدى إلى وفاة شقيقه العشريني بأحد مستشفيات "صحة القنفذة"، مشيراً إلى أنه مضى قرابة أسبوعين دون معرفة مجريات التحقيق أو دون أن يتواصل معه أحد، فيما أكدت صحة القنفذة أن الأمر تحت الإجراء حسب السياسات المتبعة لدراسته وبيان أسبابه للتعامل معه حسب المتبع مع احتمالية إحالة القضية إلى الجهات المختصة.

وقال المواطن موسى الرزقي؛ لـ"سبق": "كان نايف شقيقي مصاباً بالأنيميا المنجلية ويعاني آلامها والتهاباً في الحلق مع حرارة، ولهذه الأعراض ذهب لقسم الطوارئ بمستشفى ثريبان العام يوم السبت مطلع شهر رجب الحالي قرابة الساعة 10 مساءً، وبقي في قسم الطوارئ حتى فجر الأحد، فتم إدخاله للتنويم في القسم الداخلي للمستشفى"، مضيفاً "وردنا بعد ظهر اليوم نفسه اتصال من المستشفى، وأنه لابد من حضورنا للأهمية، وعند حضورنا فُوجئنا بهم يبلغونا بوفاة شقيقي".

وتابع: "بسؤالهم في النهار الذي يليه عن سبب الوفاة، خصوصاً أن الضحية كان بصحة جيدة باستثناء الألم المعتاد من الأنيميا، فأبلغوني شفهياً في المستشفى أنه تمّ تشكيل لجنة تحقيق داخلية، وأنه ظهر لهم أن سبب الوفاة أنهم حقنوه بحقنة سبّبت له حساسية شديدة أدّت إلى تورم الحلق واللسان، على أثرها توقف التنفس والقلب رغم أنه - بحسب كلامهم - أجروا له اختبار حساسية، وكان سلبياً وحاولوا إسعافه ولكن - مع الأسف - فارق الحياة".

وأشار إلى أن مثل هذه الحقنة تمّ إعطاؤها له قبل الوفاة بثلاثة أسابيع تقريباً وسبّبت له المشكلة نفسها لكن تداركوا الحقنة الأولى وتمّ إسعافه؛ بينما الحقنة الثانية قضت عليه، وذاك مدوّن في ملفه الطبي، كما أنني لم أجد أثراً لاختبار الحساسية الذي ذكروا أنه أُعطي له، مبيناً أنه يبقى أثره في الجسم أياماً عدة.

وأردف: "قدمت شكوى على (937) وتواصل معي مستشفى ثريبان، وأبلغوني أن الشكوى وصلت إليهم ورفعوا طلباً للشؤون الصحية بالقنفذة بتشكيل فريق تحقيق استشاريين متخصصين، ومنذ ذلك الوقت لم يتواصل معي أحد ولا أعلم نتائج التحقيق".

وقال "الرزقي": " أناشد وزير الصحة ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة تشكيل فريق محايد يبحث أسباب الوفاة ومحاسبة المتسبّب".

إلى هذا، قالت "صحة القنفذة" في ردّها على "سبق": "بداية تتقدّم صحة القنفذة بأحر التعازي والمواساة لذوي المتوفى - رحمه الله - وتؤكّد أن الحدث تحت الإجراء حسب السياسات المتبعة لدراسة هذا الحدث، وبيان أسبابه، للتعامل معه حسب المتبع، ونتائج ذلك ستحدّد كامل تفاصيل الوفاة، وإن أظهرت النتائج ما يستوجب إحالته إلى الجهات المختصة سيتم ذلك؛ حيث إن الأخطاء الطبية التي ينتج عنها وفاة أو فقد منفعة - في حال ثبوتها - فإن النظر فيها من اختصاص الهيئة الصحية الشرعية".

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
08:46 AM

مواطن: "حُقنة موت" قتلت أخي بمستشفى بالقنفذة.. و"الصحة" ترد

حدث عن مراجعة لإصابة بالأنيميا المنجلية تداعت باتصال ثم حضور وانتهت بالمفاجأة

A A A
عبدالعزيز الشهري - القنفذة
8
10,746

طالب مواطن، وزارة الصحة، بفتح تحقيقٍ في "حُقنة الموت" التي وصفها بالخطأ الطبي الذي أدى إلى وفاة شقيقه العشريني بأحد مستشفيات "صحة القنفذة"، مشيراً إلى أنه مضى قرابة أسبوعين دون معرفة مجريات التحقيق أو دون أن يتواصل معه أحد، فيما أكدت صحة القنفذة أن الأمر تحت الإجراء حسب السياسات المتبعة لدراسته وبيان أسبابه للتعامل معه حسب المتبع مع احتمالية إحالة القضية إلى الجهات المختصة.

وقال المواطن موسى الرزقي؛ لـ"سبق": "كان نايف شقيقي مصاباً بالأنيميا المنجلية ويعاني آلامها والتهاباً في الحلق مع حرارة، ولهذه الأعراض ذهب لقسم الطوارئ بمستشفى ثريبان العام يوم السبت مطلع شهر رجب الحالي قرابة الساعة 10 مساءً، وبقي في قسم الطوارئ حتى فجر الأحد، فتم إدخاله للتنويم في القسم الداخلي للمستشفى"، مضيفاً "وردنا بعد ظهر اليوم نفسه اتصال من المستشفى، وأنه لابد من حضورنا للأهمية، وعند حضورنا فُوجئنا بهم يبلغونا بوفاة شقيقي".

وتابع: "بسؤالهم في النهار الذي يليه عن سبب الوفاة، خصوصاً أن الضحية كان بصحة جيدة باستثناء الألم المعتاد من الأنيميا، فأبلغوني شفهياً في المستشفى أنه تمّ تشكيل لجنة تحقيق داخلية، وأنه ظهر لهم أن سبب الوفاة أنهم حقنوه بحقنة سبّبت له حساسية شديدة أدّت إلى تورم الحلق واللسان، على أثرها توقف التنفس والقلب رغم أنه - بحسب كلامهم - أجروا له اختبار حساسية، وكان سلبياً وحاولوا إسعافه ولكن - مع الأسف - فارق الحياة".

وأشار إلى أن مثل هذه الحقنة تمّ إعطاؤها له قبل الوفاة بثلاثة أسابيع تقريباً وسبّبت له المشكلة نفسها لكن تداركوا الحقنة الأولى وتمّ إسعافه؛ بينما الحقنة الثانية قضت عليه، وذاك مدوّن في ملفه الطبي، كما أنني لم أجد أثراً لاختبار الحساسية الذي ذكروا أنه أُعطي له، مبيناً أنه يبقى أثره في الجسم أياماً عدة.

وأردف: "قدمت شكوى على (937) وتواصل معي مستشفى ثريبان، وأبلغوني أن الشكوى وصلت إليهم ورفعوا طلباً للشؤون الصحية بالقنفذة بتشكيل فريق تحقيق استشاريين متخصصين، ومنذ ذلك الوقت لم يتواصل معي أحد ولا أعلم نتائج التحقيق".

وقال "الرزقي": " أناشد وزير الصحة ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة تشكيل فريق محايد يبحث أسباب الوفاة ومحاسبة المتسبّب".

إلى هذا، قالت "صحة القنفذة" في ردّها على "سبق": "بداية تتقدّم صحة القنفذة بأحر التعازي والمواساة لذوي المتوفى - رحمه الله - وتؤكّد أن الحدث تحت الإجراء حسب السياسات المتبعة لدراسة هذا الحدث، وبيان أسبابه، للتعامل معه حسب المتبع، ونتائج ذلك ستحدّد كامل تفاصيل الوفاة، وإن أظهرت النتائج ما يستوجب إحالته إلى الجهات المختصة سيتم ذلك؛ حيث إن الأخطاء الطبية التي ينتج عنها وفاة أو فقد منفعة - في حال ثبوتها - فإن النظر فيها من اختصاص الهيئة الصحية الشرعية".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,169
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,578
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,226
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,175

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

جمعان الكرت
اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

عبدالمحسن الحارثي
التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة