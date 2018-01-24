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شركة البحر الأحمر: شراكات لتطوير المكونات التجارية للمشروع.. ضيافة وسكن وترفيه وتسوق

سيكون أول وجهة سياحية فاخرة ومتكاملة في الشرق الأوسط

قدّمت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذ لأحد أكثر مشاريع التطوير السياحي طموحاً في العالم، عرضاً تفصيلياً عن المخطط العام لمشروع البحر الأحمر الذي جرى اعتماده مؤخراً من قبل مجلس إدارة الشركة، بصفتها راعياً بلاتينياً لملتقى الاستثمار الفندقي السعودي الثاني المنعقد حالياً في الرياض في الفترة ما بين 22 – 23 يناير 2019.

وتناول رئيس قسم المالية والاستثمار في شركة البحر الأحمر للتطوير، جاي روزين، خلال مشاركته كمتحدث في الملتقى، الفرص الاستثمارية التي سيقدمها المشروع، وإستراتيجية الاستثمار المتبعة في شركة البحر الأحمر للتطوير، مبيناً أن الشركة لا تسعى إلى بيع الأراضي لمطورين آخرين، حيث تعتزم الحفاظ على الملكية الكاملة لأراضي المشروع لضمان تحقيق رؤيتها، وتنفيذ أفضل الممارسات في الاستدامة والحوكمة.

وأوضح روزين أن الشركة تدرس حالياً عقد شراكات لتطوير المكونات التجارية للمشروع ومن بينها على سبيل المثال، مرافق الضيافة، والسكن والترفيه، ومراكز التسوق، كما تبحث عن عقد شراكات تجمع القطاعين العام والخاص لدعم البنية التحتية للمرافق العامة، وتوليد الطاقة المتجددة، والنقل، وغيرها من المرافق.

وقال "روزين" في شرح موجز عن إستراتيجية الضيافة في الشركة : "إن الضيافة تُعد أحد الركائز المهمة التي يقوم عليها المشروع، ونعمل على إنشاء مجموعة متنوعة من العروض والتجارب، بدءاً من المنتجعات الفردية التي ستضمن خصوصية ساكنيها وصولاً إلى المنتجات المتميزة بتصميمها الرائع والمطلة على شاطئ البحر، بالإضافة إلى منتجعات الراحة والاستجمام، ومنتجعات المنطقة الجبلية والصحراوية الثرية بالتجارب المبتكرة والفريدة".

وأشار إلى أن الوجهة ستوفر 8000 غرفة فندقية عند اكتمال المشروع، ولاقى المخطط العام للمشروع تفاعلاً كبيراً من قبل المستثمرين الذين أبدوا إعجابهم وتفاعلهم مع أهداف المشروع.

وبين أن مشروع البحر الأحمر سيكون أول وجهة سياحية فاخرة ومتكاملة في الشرق الأوسط توفر مناخاً معتدلاً على مدار العام، ولا توجد حالياً أي وجهة أخرى منافسة في العالم تقدم هكذا مزايا، ولدينا اليوم سبب مقنع يدفع السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم لزيارة الشرق الأوسط، والاطلاع على التنوع الثقافي للمملكة، والتعرف عن قرب على شعب تاريخه عريق وثقافته كرم الضيافة.


وختم رئيس قسم المالية والاستثمار في شركة البحر الأحمر للتطوير جاي روزين حديثه، مؤكداً أن الشركة تمتلك مزايا متنوعة ومذهلة، ترتكز على فكرة انغماس الزوار في الطبيعة واكتشافها، وأن هذه المزايا ستشكل موضع اهتمام كبير للمستثمرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة البحر الأحمر: شراكات لتطوير المكونات التجارية للمشروع.. ضيافة وسكن وترفيه وتسوق
سبق

قدّمت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذ لأحد أكثر مشاريع التطوير السياحي طموحاً في العالم، عرضاً تفصيلياً عن المخطط العام لمشروع البحر الأحمر الذي جرى اعتماده مؤخراً من قبل مجلس إدارة الشركة، بصفتها راعياً بلاتينياً لملتقى الاستثمار الفندقي السعودي الثاني المنعقد حالياً في الرياض في الفترة ما بين 22 – 23 يناير 2019.

وتناول رئيس قسم المالية والاستثمار في شركة البحر الأحمر للتطوير، جاي روزين، خلال مشاركته كمتحدث في الملتقى، الفرص الاستثمارية التي سيقدمها المشروع، وإستراتيجية الاستثمار المتبعة في شركة البحر الأحمر للتطوير، مبيناً أن الشركة لا تسعى إلى بيع الأراضي لمطورين آخرين، حيث تعتزم الحفاظ على الملكية الكاملة لأراضي المشروع لضمان تحقيق رؤيتها، وتنفيذ أفضل الممارسات في الاستدامة والحوكمة.

وأوضح روزين أن الشركة تدرس حالياً عقد شراكات لتطوير المكونات التجارية للمشروع ومن بينها على سبيل المثال، مرافق الضيافة، والسكن والترفيه، ومراكز التسوق، كما تبحث عن عقد شراكات تجمع القطاعين العام والخاص لدعم البنية التحتية للمرافق العامة، وتوليد الطاقة المتجددة، والنقل، وغيرها من المرافق.

وقال "روزين" في شرح موجز عن إستراتيجية الضيافة في الشركة : "إن الضيافة تُعد أحد الركائز المهمة التي يقوم عليها المشروع، ونعمل على إنشاء مجموعة متنوعة من العروض والتجارب، بدءاً من المنتجعات الفردية التي ستضمن خصوصية ساكنيها وصولاً إلى المنتجات المتميزة بتصميمها الرائع والمطلة على شاطئ البحر، بالإضافة إلى منتجعات الراحة والاستجمام، ومنتجعات المنطقة الجبلية والصحراوية الثرية بالتجارب المبتكرة والفريدة".

وأشار إلى أن الوجهة ستوفر 8000 غرفة فندقية عند اكتمال المشروع، ولاقى المخطط العام للمشروع تفاعلاً كبيراً من قبل المستثمرين الذين أبدوا إعجابهم وتفاعلهم مع أهداف المشروع.

وبين أن مشروع البحر الأحمر سيكون أول وجهة سياحية فاخرة ومتكاملة في الشرق الأوسط توفر مناخاً معتدلاً على مدار العام، ولا توجد حالياً أي وجهة أخرى منافسة في العالم تقدم هكذا مزايا، ولدينا اليوم سبب مقنع يدفع السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم لزيارة الشرق الأوسط، والاطلاع على التنوع الثقافي للمملكة، والتعرف عن قرب على شعب تاريخه عريق وثقافته كرم الضيافة.


وختم رئيس قسم المالية والاستثمار في شركة البحر الأحمر للتطوير جاي روزين حديثه، مؤكداً أن الشركة تمتلك مزايا متنوعة ومذهلة، ترتكز على فكرة انغماس الزوار في الطبيعة واكتشافها، وأن هذه المزايا ستشكل موضع اهتمام كبير للمستثمرين.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
10:50 PM

شركة البحر الأحمر: شراكات لتطوير المكونات التجارية للمشروع.. ضيافة وسكن وترفيه وتسوق

سيكون أول وجهة سياحية فاخرة ومتكاملة في الشرق الأوسط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّمت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذ لأحد أكثر مشاريع التطوير السياحي طموحاً في العالم، عرضاً تفصيلياً عن المخطط العام لمشروع البحر الأحمر الذي جرى اعتماده مؤخراً من قبل مجلس إدارة الشركة، بصفتها راعياً بلاتينياً لملتقى الاستثمار الفندقي السعودي الثاني المنعقد حالياً في الرياض في الفترة ما بين 22 – 23 يناير 2019.

وتناول رئيس قسم المالية والاستثمار في شركة البحر الأحمر للتطوير، جاي روزين، خلال مشاركته كمتحدث في الملتقى، الفرص الاستثمارية التي سيقدمها المشروع، وإستراتيجية الاستثمار المتبعة في شركة البحر الأحمر للتطوير، مبيناً أن الشركة لا تسعى إلى بيع الأراضي لمطورين آخرين، حيث تعتزم الحفاظ على الملكية الكاملة لأراضي المشروع لضمان تحقيق رؤيتها، وتنفيذ أفضل الممارسات في الاستدامة والحوكمة.

وأوضح روزين أن الشركة تدرس حالياً عقد شراكات لتطوير المكونات التجارية للمشروع ومن بينها على سبيل المثال، مرافق الضيافة، والسكن والترفيه، ومراكز التسوق، كما تبحث عن عقد شراكات تجمع القطاعين العام والخاص لدعم البنية التحتية للمرافق العامة، وتوليد الطاقة المتجددة، والنقل، وغيرها من المرافق.

وقال "روزين" في شرح موجز عن إستراتيجية الضيافة في الشركة : "إن الضيافة تُعد أحد الركائز المهمة التي يقوم عليها المشروع، ونعمل على إنشاء مجموعة متنوعة من العروض والتجارب، بدءاً من المنتجعات الفردية التي ستضمن خصوصية ساكنيها وصولاً إلى المنتجات المتميزة بتصميمها الرائع والمطلة على شاطئ البحر، بالإضافة إلى منتجعات الراحة والاستجمام، ومنتجعات المنطقة الجبلية والصحراوية الثرية بالتجارب المبتكرة والفريدة".

وأشار إلى أن الوجهة ستوفر 8000 غرفة فندقية عند اكتمال المشروع، ولاقى المخطط العام للمشروع تفاعلاً كبيراً من قبل المستثمرين الذين أبدوا إعجابهم وتفاعلهم مع أهداف المشروع.

وبين أن مشروع البحر الأحمر سيكون أول وجهة سياحية فاخرة ومتكاملة في الشرق الأوسط توفر مناخاً معتدلاً على مدار العام، ولا توجد حالياً أي وجهة أخرى منافسة في العالم تقدم هكذا مزايا، ولدينا اليوم سبب مقنع يدفع السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم لزيارة الشرق الأوسط، والاطلاع على التنوع الثقافي للمملكة، والتعرف عن قرب على شعب تاريخه عريق وثقافته كرم الضيافة.


وختم رئيس قسم المالية والاستثمار في شركة البحر الأحمر للتطوير جاي روزين حديثه، مؤكداً أن الشركة تمتلك مزايا متنوعة ومذهلة، ترتكز على فكرة انغماس الزوار في الطبيعة واكتشافها، وأن هذه المزايا ستشكل موضع اهتمام كبير للمستثمرين.

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