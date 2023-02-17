أمريكية تستعيد خاتمها بعد 47 عامًا على ضياعه

عامل رقائق معدنية عثر عليه داخل غابة بفنلندا

عثرت الأمريكية ديبرا ماكينا على خاتم فَقَدته قبل 47 عامًا في مدينة أمريكية؛ حيث وجدته في غابة في فنلندا.

وكانت "ديبرا"، البالغة من العمر حاليًا 63 عامًا، قد فقدت خاتم التخرج الخاص بصديقها ثم زوجها لاحقًا، في مدرسة بمدينة بورتلاند بولاية ماين الأمريكية عام 1973.

وذكرت صحيفة "بانغور" اليومية، أن "ديبرا" فقدت الخاتم في بورتلاند عندما كانت طالبة في مدرسة مورس الثانوية، ثم نسيت الأمر تمامًا، قبل أن يعثر عليه باحث فنلندي عن المعادن، مدفونًا على عمق 20 سنتيمترًا في غابة بعد 47 عامًا.

ويعود الخاتم إلى زوج ديبورا الراحل شون ماكينا، الذي كانت تُواعده عندما كانا في المرحلة الثانوية وفي الجامعة، ثم تزوجا وظلا كذلك إلى أن توفي عام 2017، أي بعد 40 عامًا.

وقبل أن يلتحق بالجامعة، أعطى "شون" الخاتم إلى "ديبرا"؛ لكنها نسيته بالصدفة في أحد مراكز التسوق في بورتلاند.

وأشارت ديبرا ماكينا إلى أنها أجهشت بالبكاء عندما وصل الخاتم إلى منزلها في برونزويك بواسطة البريد، الأسبوع الماضي.

وقالت: إنه أمر مؤثر للغاية في هذا العالم الذي تزداد فيه حالة من السلبية، أن يتقدم أشخاص طيبون ويبذلون جهدًا ما. هناك أشخاص طيبون في العالم، ونحن بحاجة إلى المزيد منهم.

وكانت صحيفة "إلتا سانومات" الفنلندية قد أفادت، في خبر لها في يناير الماضي، بأن ماركو سارينين، وهو عامل في مجال الصفائح والرقائق المعدنية، عثر على الخاتم؛ بينما كان يبحث عن معادن ثمينة باستخدام كاشف معادن في متنزه ببلدة كارينا، وهي بلدة تقع في الجنوب الغربي من فنلندا.

وعبّر "سارينين" عن سعادته البالغة بعد العثور على الخاتم، الذي نُقشت عليه عبارة "مدرسة مورس الثانوية".

وبادر "سارينين" إلى الاتصال برابطة خريجي المدرسة، وتم تحديد "شون" بوصفه صاحب الخاتم، الذي نُقش عليه أيضًا تاريخ التخرج عام 1973، والاختصار "ش م"، الذي يرمز إلى شون ماكينا.