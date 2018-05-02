منظمة الصحة العالمية: الهواء الملوث يقتل 7 ملايين شخص سنوياً

9 من كل 10 أشخاص يتنفسون هواءً يحوي مستويات عالية من الملوثات

قالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 7 ملايين شخص يموتون كل عام؛ بسبب التعرض للهواء الملوث.

وبحسب تقرير للمنظمة نشر اليوم تسبب تلوث الهواء خارج المنازل وحده في نحو 4.2 ملايين حالة وفاة في عام 2016م، بينما تسبب تلوث الهواء المنزلي من الطهي باستخدام الوقود والتقنيات الملوثة في وفاة ما يقدر بنحو 3.8 ملايين شخص في الفترة نفسها.

ووفقًا لدراسة منظمة الصحة العالمية فإن مستويات تلوث الهواء لا تزال مرتفعة بشكل خطير في مناطق كثيرة من العالم. وأظهرت بيانات جديدة أن 9 من كل 10 أشخاص يتنفسون الهواء الذي يحتوي على مستويات عالية من الملوثات.

وتحدث أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خاصة في آسيا وإفريقيا، تليها البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا والأمريكيتين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جبريسوس: "تلوث الهواء يهددنا جميعاً، لكن أفقر الناس وأكثرهم تهميشاً يتحملون العبء الأكبر".

وأضاف: "من غير المقبول أن ما يزيد على 3 مليارات شخص، معظمهم من النساء والأطفال، ما زالوا يتنفسون الدخان القاتل كل يوم من استخدام المواقد الملوثة والوقود في منازلهم. وإذا لم نتخذ إجراءً عاجلاً بشأن تلوث الهواء، فلن نقترب أبداً من تحقيق التنمية المستدامة".