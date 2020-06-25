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"الصحة" تعلن تسجيل 3372 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 170639

الرياض بالمرتبة الخامسة.. 1,209 إصابة بكورونا في 5 مدن سعودية

333 حالة في الدمام  و331 بمكة المكرّمة والقطيف 304 والهفوف 304

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1,209 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في 5 مدن.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض في المرتبة الخامسة، بـ241 حالة و333 حالة في الدمام ، و331 في مكة المكرّمة والقطيف 304 حالات والهفوف 304.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض بالمرتبة الخامسة.. 1,209 إصابة بكورونا في 5 مدن سعودية
سبق

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1,209 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في 5 مدن.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض في المرتبة الخامسة، بـ241 حالة و333 حالة في الدمام ، و331 في مكة المكرّمة والقطيف 304 حالات والهفوف 304.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
04:26 PM

الرياض بالمرتبة الخامسة.. 1,209 إصابة بكورونا في 5 مدن سعودية

333 حالة في الدمام  و331 بمكة المكرّمة والقطيف 304 والهفوف 304

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
3,514

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1,209 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ في 5 مدن.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض في المرتبة الخامسة، بـ241 حالة و333 حالة في الدمام ، و331 في مكة المكرّمة والقطيف 304 حالات والهفوف 304.

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