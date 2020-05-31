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مصر.. "كورونا" يرتفع بعدد إصاباته في 7 محافظات بينها القاهرة

إلغاء العزل في المدن الجامعية والفنادق وتحويله إلى المنازل

ارتفعت نِسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ في 7 محافظات مصرية اليوم (الأحد).

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن محافظة القاهرة تصدرت تلك المحافظات بواقع 7111 إصابة، تليها الجيزة 2629 حالة، ثم القليوبية 1787 حالة، والمنوفية 1533 حالة، والفيوم 1277 حالة، والإسكندرية 1078 حالة، والبحيرة 988 حالة.

وشدَّدت الوزيرة على أن الحصول على برتوكولات علاجية محظور دون استشارة الأطباء والكشف الأولي، وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".

ولفتت إلى أنه في الفترة المقبلة لن يكون هناك عزل بالمدن الجامعية ونُزل الشباب والفنادق، وسيكون العزل منزليًّا للحالات البسيطة.

مصر فيروس كورونا الجديد

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مصر.. "كورونا" يرتفع بعدد إصاباته في 7 محافظات بينها القاهرة
سبق

ارتفعت نِسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ في 7 محافظات مصرية اليوم (الأحد).

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن محافظة القاهرة تصدرت تلك المحافظات بواقع 7111 إصابة، تليها الجيزة 2629 حالة، ثم القليوبية 1787 حالة، والمنوفية 1533 حالة، والفيوم 1277 حالة، والإسكندرية 1078 حالة، والبحيرة 988 حالة.

وشدَّدت الوزيرة على أن الحصول على برتوكولات علاجية محظور دون استشارة الأطباء والكشف الأولي، وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".

ولفتت إلى أنه في الفترة المقبلة لن يكون هناك عزل بالمدن الجامعية ونُزل الشباب والفنادق، وسيكون العزل منزليًّا للحالات البسيطة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
09:38 PM

مصر.. "كورونا" يرتفع بعدد إصاباته في 7 محافظات بينها القاهرة

إلغاء العزل في المدن الجامعية والفنادق وتحويله إلى المنازل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت نِسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ في 7 محافظات مصرية اليوم (الأحد).

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن محافظة القاهرة تصدرت تلك المحافظات بواقع 7111 إصابة، تليها الجيزة 2629 حالة، ثم القليوبية 1787 حالة، والمنوفية 1533 حالة، والفيوم 1277 حالة، والإسكندرية 1078 حالة، والبحيرة 988 حالة.

وشدَّدت الوزيرة على أن الحصول على برتوكولات علاجية محظور دون استشارة الأطباء والكشف الأولي، وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".

ولفتت إلى أنه في الفترة المقبلة لن يكون هناك عزل بالمدن الجامعية ونُزل الشباب والفنادق، وسيكون العزل منزليًّا للحالات البسيطة.

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