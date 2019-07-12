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عائلة "مفقود شلالات نياجرا" لـ"سبق": السلطات الكندية تعثر على جثة "مشابهة" وتبدأ التحقق

بانتظار مطابقة السلطات الكندية للبصمات وتصوير الأسنان لتأكيد هويته

كشفت عائلة "مفقود شلالات نياجرا" الأمريكية لـ"سبق"، قبل قليل، عن أن السلطات الكندية عثرت على جثة مشابهة لمواصفات مفقودهم "قاسم عداوي"، وبدأت اتخاذ الإجراءات للتحقق.

وقال ماجد عداوي لـ"سبق": "السلطات الكندية عثرت على الجسد نفس الطول والعلامات التي أبلغنا عليها وبانتظار مطابقة السلطات الكندية للبصمات وتصوير الأسنان المرسل إليهم من السلطات الأمريكية غدًا صباحًا لتأكيد هوية الجسد"، مضيفًا أن التيار جرف ذلك الجسد إلى البحيرة التي نصفها أمريكي ونصفها كندي.

وكانت القنصلية السعودية في نيويورك كشفت عن أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ إذ ترك المواطن عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه.

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عائلة "مفقود شلالات نياجرا" لـ"سبق": السلطات الكندية تعثر على جثة "مشابهة" وتبدأ التحقق
سبق

كشفت عائلة "مفقود شلالات نياجرا" الأمريكية لـ"سبق"، قبل قليل، عن أن السلطات الكندية عثرت على جثة مشابهة لمواصفات مفقودهم "قاسم عداوي"، وبدأت اتخاذ الإجراءات للتحقق.

وقال ماجد عداوي لـ"سبق": "السلطات الكندية عثرت على الجسد نفس الطول والعلامات التي أبلغنا عليها وبانتظار مطابقة السلطات الكندية للبصمات وتصوير الأسنان المرسل إليهم من السلطات الأمريكية غدًا صباحًا لتأكيد هوية الجسد"، مضيفًا أن التيار جرف ذلك الجسد إلى البحيرة التي نصفها أمريكي ونصفها كندي.

وكانت القنصلية السعودية في نيويورك كشفت عن أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ إذ ترك المواطن عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
02:04 AM

عائلة "مفقود شلالات نياجرا" لـ"سبق": السلطات الكندية تعثر على جثة "مشابهة" وتبدأ التحقق

بانتظار مطابقة السلطات الكندية للبصمات وتصوير الأسنان لتأكيد هويته

A A A
محمد المواسي - الرياض
16
51,603

كشفت عائلة "مفقود شلالات نياجرا" الأمريكية لـ"سبق"، قبل قليل، عن أن السلطات الكندية عثرت على جثة مشابهة لمواصفات مفقودهم "قاسم عداوي"، وبدأت اتخاذ الإجراءات للتحقق.

وقال ماجد عداوي لـ"سبق": "السلطات الكندية عثرت على الجسد نفس الطول والعلامات التي أبلغنا عليها وبانتظار مطابقة السلطات الكندية للبصمات وتصوير الأسنان المرسل إليهم من السلطات الأمريكية غدًا صباحًا لتأكيد هوية الجسد"، مضيفًا أن التيار جرف ذلك الجسد إلى البحيرة التي نصفها أمريكي ونصفها كندي.

وكانت القنصلية السعودية في نيويورك كشفت عن أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ إذ ترك المواطن عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه.

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