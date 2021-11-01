"أكسفورد للمعاجم" تختار "لقاح VAX" كلمة عام 2021.. بوصفها الأكثر شيوعاً

أعلنت مجموعة مؤلفي معاجم أكسفورد الإنجليزية، اختيار كلمة (Vax) التي تعني اسم لقاح وفعل يلقح أيضاً باللغة الإنجليزية، باعتبارها كلمة العام 2021، طبقاً لـ"بي بي سي".

بسبب تفشي فيروس كورونا، تزايدت وتيرة الكلمات المتعلقة باللقاحات في عام 2021؛ إذ ازداد استخدام جميع الكلمات ذات الصلة باللقاحات، ومنها اللقاحات المزدوجة الجرعات، وغير المحصنين، والمناوئين للتطعيم.

فيونا ماكفيرسون، كبيرة محرري مكتب المدير التنفيذي في دور نشر أكسفورد، تقول: إن اختيار كلمة (vax) المتعلقة باللقاح كان واضحاً؛ لأن ظهور اللقاحات أحدث "تأثيراً كبيراً لفت الانتباه".

وأضافت: "ترجع الكلمة إلى عقد الثمانينيات، لكن وفقا لمجموعتنا، لم تكن تستخدم إلا نادرا حتى هذا العام".