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مدني الحدود الشمالية يستبق "حالة التقلبات" داعياً للحيطة والحذر

تبدأ من يوم غدٍ الجمعة ويصاحبها أمطار رعدية: "اتبعوا التعليمات"

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود ‎الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر، وفقاً للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى تغيرات جوية تبدأ من يوم غدٍ الجمعة، وتستمر إلى منتصف الأسبوع القادم، قد يصاحبها أمطار رعدية من المتوقع أن تتأثر بها عدد من مناطق المملكة، ومنها منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها.

‏‎وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي، إلى ضرورة التقيد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الدفاع المدني، وعدم المخاطرة في النزول للأودية أو محاولة عبور السيول ومراعاة البقاء في الأماكن الآمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مواقع الخطر ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع على إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، وكذلك التغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية بمشيئة الله تعالى.

مدني الحدود الشمالية الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني الحدود الشمالية يستبق "حالة التقلبات" داعياً للحيطة والحذر
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود ‎الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر، وفقاً للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى تغيرات جوية تبدأ من يوم غدٍ الجمعة، وتستمر إلى منتصف الأسبوع القادم، قد يصاحبها أمطار رعدية من المتوقع أن تتأثر بها عدد من مناطق المملكة، ومنها منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها.

‏‎وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي، إلى ضرورة التقيد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الدفاع المدني، وعدم المخاطرة في النزول للأودية أو محاولة عبور السيول ومراعاة البقاء في الأماكن الآمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مواقع الخطر ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع على إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، وكذلك التغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية بمشيئة الله تعالى.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
11:33 AM

مدني الحدود الشمالية يستبق "حالة التقلبات" داعياً للحيطة والحذر

تبدأ من يوم غدٍ الجمعة ويصاحبها أمطار رعدية: "اتبعوا التعليمات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود ‎الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر، وفقاً للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى تغيرات جوية تبدأ من يوم غدٍ الجمعة، وتستمر إلى منتصف الأسبوع القادم، قد يصاحبها أمطار رعدية من المتوقع أن تتأثر بها عدد من مناطق المملكة، ومنها منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها.

‏‎وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي، إلى ضرورة التقيد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الدفاع المدني، وعدم المخاطرة في النزول للأودية أو محاولة عبور السيول ومراعاة البقاء في الأماكن الآمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مواقع الخطر ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للاطلاع على إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، وكذلك التغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية بمشيئة الله تعالى.

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