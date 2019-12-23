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مكة وجازان والباحة.. الدفاع المدني يتفاعل مع التنبيهات الماطرة

طالَبَ بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة الأمطار التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب وبيض وفرسان؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ١٢ ظهرًا، بمشيئة الله.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، منطقة مكة المكرمة، من هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات: (أضم، والعاصمة المقدسة، والطائف، وميسان، والجموم، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وتربة وعرفات)، تستمر حتى الثامنة مساءً.

وفي سياق ذي صلة جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك عقب تنبيه الأرصاد من أمطار رعدية ممطرة تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

مكة المكرمة جازان الباحة الدفاع المدني حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة وجازان والباحة.. الدفاع المدني يتفاعل مع التنبيهات الماطرة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة الأمطار التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب وبيض وفرسان؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ١٢ ظهرًا، بمشيئة الله.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، منطقة مكة المكرمة، من هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات: (أضم، والعاصمة المقدسة، والطائف، وميسان، والجموم، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وتربة وعرفات)، تستمر حتى الثامنة مساءً.

وفي سياق ذي صلة جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك عقب تنبيه الأرصاد من أمطار رعدية ممطرة تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:41 AM

مكة وجازان والباحة.. الدفاع المدني يتفاعل مع التنبيهات الماطرة

طالَبَ بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة الأمطار التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب وبيض وفرسان؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ١٢ ظهرًا، بمشيئة الله.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، منطقة مكة المكرمة، من هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات: (أضم، والعاصمة المقدسة، والطائف، وميسان، والجموم، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وتربة وعرفات)، تستمر حتى الثامنة مساءً.

وفي سياق ذي صلة جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك عقب تنبيه الأرصاد من أمطار رعدية ممطرة تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

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