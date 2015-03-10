أحد والأهلي يتأهلان لنهائي دوري كرة السلة

أقصيا الهلال والنصر في مباراة فاصلة

تأهل أحد والأهلي إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة (البلاي أوف) إثر فوز أحد على الهلال 80-75 وفوز الأهلي على النصر 111- 87 في اللقاءين الفاصلين اللذين أقيما مساء اليوم على صالة وزارة الرياضة في جدة.

وينتظر أن يلعب الفريقان بعد غدٍ الخميس أولى مبارياتهم في النهائي، ومن المقرر أن يتواجه الفريقان يوم الجمعة والفائز في مباراتين يحسم لقب بطولة الدوري، وفي حالة تساوى الفريقان في الفوز ستلعب مباراة فاصلة يوم السبت لتحديد البطل.

فيما سيلعب غدًا الأربعاء عند الساعة 7 مساء النصر والهلال لتحديد المركزين الثالث والرابع.