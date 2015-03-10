النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أحد والأهلي يتأهلان لنهائي دوري كرة السلة

أقصيا الهلال والنصر في مباراة فاصلة

تأهل أحد والأهلي إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة (البلاي أوف) إثر فوز أحد على الهلال 80-75 وفوز الأهلي على النصر 111- 87 في اللقاءين الفاصلين اللذين أقيما مساء اليوم على صالة وزارة الرياضة في جدة.

وينتظر أن يلعب الفريقان بعد غدٍ الخميس أولى مبارياتهم في النهائي، ومن المقرر أن يتواجه الفريقان يوم الجمعة والفائز في مباراتين يحسم لقب بطولة الدوري، وفي حالة تساوى الفريقان في الفوز ستلعب مباراة فاصلة يوم السبت لتحديد البطل.

فيما سيلعب غدًا الأربعاء عند الساعة 7 مساء النصر والهلال لتحديد المركزين الثالث والرابع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أحد والأهلي يتأهلان لنهائي دوري كرة السلة
سبق

تأهل أحد والأهلي إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة (البلاي أوف) إثر فوز أحد على الهلال 80-75 وفوز الأهلي على النصر 111- 87 في اللقاءين الفاصلين اللذين أقيما مساء اليوم على صالة وزارة الرياضة في جدة.

وينتظر أن يلعب الفريقان بعد غدٍ الخميس أولى مبارياتهم في النهائي، ومن المقرر أن يتواجه الفريقان يوم الجمعة والفائز في مباراتين يحسم لقب بطولة الدوري، وفي حالة تساوى الفريقان في الفوز ستلعب مباراة فاصلة يوم السبت لتحديد البطل.

فيما سيلعب غدًا الأربعاء عند الساعة 7 مساء النصر والهلال لتحديد المركزين الثالث والرابع.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
09:46 PM

أحد والأهلي يتأهلان لنهائي دوري كرة السلة

أقصيا الهلال والنصر في مباراة فاصلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
117

تأهل أحد والأهلي إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة (البلاي أوف) إثر فوز أحد على الهلال 80-75 وفوز الأهلي على النصر 111- 87 في اللقاءين الفاصلين اللذين أقيما مساء اليوم على صالة وزارة الرياضة في جدة.

وينتظر أن يلعب الفريقان بعد غدٍ الخميس أولى مبارياتهم في النهائي، ومن المقرر أن يتواجه الفريقان يوم الجمعة والفائز في مباراتين يحسم لقب بطولة الدوري، وفي حالة تساوى الفريقان في الفوز ستلعب مباراة فاصلة يوم السبت لتحديد البطل.

فيما سيلعب غدًا الأربعاء عند الساعة 7 مساء النصر والهلال لتحديد المركزين الثالث والرابع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,124
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,268
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,250
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,316

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة