صندوق الاستثمارات يعلن تعيين رانيا نشّار بمنصب رئيس الإدارة العامة للالتزام والحوكمة

تعدّ أول سيدة سعودية تقود مجموعة مصرفية كبرى في المملكة.. مناصب قيادية واستشارية

أعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة تعيين رانيا نشّار لمنصب رئيس الإدارة العامة للالتزام والحوكمة في الصندوق.

تفصيلاً، انضمت رانيا نشار إلى صندوق الاستثمارات العامة لتشغل منصب مستشار محافظ الصندوق ياسر الرميان في فبراير 2021، لتقديم الاستشارات في مجال الأعمال والحوكمة، وذلك اعتمادًا على خبرتها المهنية في قطاع المصرفية لأكثر من 20 عاماً، كما تشغل منصب رئيسة الإدارة العامة للالتزام والحوكمة في صندوق الاستثمارات العامة.

وقبل انضمامها إلى الصندوق، شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، ما يجعلها أول سيدة سعودية تقود مجموعة مصرفية كبرى في المملكة العربية السعودية. وكان انضمامها الأول للمجموعة في عام 1997، حيث شغلت في بداية مسيرتها المهنية المصرفية مناصب متعددة في مختلف إدارات المجموعة وساهمت في تطوير قطاعات الأعمال في المجموعة.

كما شغلت أيضاً العديد من المناصب القيادية والاستشارية الأخرى، فخلال فترة عملها كرئيس تنفيذي لمجموعة سامبا المالية، شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار، وعضو مجلس إدارة بنك سامبا المحدود في باكستان وسامبا جلوبال ماركتس ليمتد، كما شغلت عضوية مجلس إدارة معهد التمويل الدولي الأمريكي. في مارس 2019، وقام مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية بتعيين الأستاذة نشار بمنصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية للهيئة. وتشغل رانيا كذلك عضوية مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية، ومجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والهيئة السعودية للفضاء، والاتحاد السعودي للبولو، وشركة الاتصالات السعودية (STC). كما ترأس لجنة المراجعة في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار.

حققت رانيا العديد من الإنجازات، فهي أول سيدة سعودية تقود مهام والمراجعة والمخاطر لجميع مجالات الأعمال والعمليات في مجموعة سامبا المالية، بما في ذلك الأعمال الاستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات والأفراد وإدارة المخاطر. وهي أيضاً أول سيدة في القطاع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي تقود "مجموعة الالتزام"، وأول سيدة سعودية تحصل على لقب اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال من قبل جمعية أخصائي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين ACAMS في الولايات المتحدة الأمريكية. خارج القطاع المصرفي، وأثناء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ترأست رانيا مجلس سيدات الأعمال في مجموعة أعمال العشرين وكذلك تحالف EMPOWER

رانيا حاصلة على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود. وتم تكريمها من قبل فوربس في مناسبات متعددة لإنجازاتها المهنية، حيث تم تصنيفها ضمن أقوى 100 امرأة في العالم خلال الأعوام 2018 و2019 و2020.