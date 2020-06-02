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كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول

دعت الراغبين في التقديم إلى زيارة موقعها الرسمي

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن مواعيد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات، والتي ستبدأ بتاريخ 17/ 11/ 1441 حتى 22/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحّد للجامعات والكليات التقنية بالرياض: https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu

وأشار عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة إلى أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سيكون بتاريخ 4/ 11/ 1441 حتى 17/ 11/ 1441، مضيفًا: أن "التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارًا من 22/ 10/ 1441 وحتى 3/ 11/ 1441".

وبيّن أن التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14/ 11/ 1441 حتى 25/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

ودعا الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات: http://cti.edu.sa/

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كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول
سبق

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن مواعيد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات، والتي ستبدأ بتاريخ 17/ 11/ 1441 حتى 22/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحّد للجامعات والكليات التقنية بالرياض: https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu

وأشار عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة إلى أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سيكون بتاريخ 4/ 11/ 1441 حتى 17/ 11/ 1441، مضيفًا: أن "التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارًا من 22/ 10/ 1441 وحتى 3/ 11/ 1441".

وبيّن أن التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14/ 11/ 1441 حتى 25/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

ودعا الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات: http://cti.edu.sa/

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
07:20 PM

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول

دعت الراغبين في التقديم إلى زيارة موقعها الرسمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن مواعيد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات، والتي ستبدأ بتاريخ 17/ 11/ 1441 حتى 22/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحّد للجامعات والكليات التقنية بالرياض: https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu

وأشار عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة إلى أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سيكون بتاريخ 4/ 11/ 1441 حتى 17/ 11/ 1441، مضيفًا: أن "التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارًا من 22/ 10/ 1441 وحتى 3/ 11/ 1441".

وبيّن أن التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14/ 11/ 1441 حتى 25/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

ودعا الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات: http://cti.edu.sa/

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