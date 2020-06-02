أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن مواعيد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات، والتي ستبدأ بتاريخ 17/ 11/ 1441 حتى 22/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحّد للجامعات والكليات التقنية بالرياض: https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu وأشار عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة إلى أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سيكون بتاريخ 4/ 11/ 1441 حتى 17/ 11/ 1441، مضيفًا: أن "التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارًا من 22/ 10/ 1441 وحتى 3/ 11/ 1441". وبيّن أن التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14/ 11/ 1441 حتى 25/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate /. ودعا الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات: http://cti.edu.sa /

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-02 أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن مواعيد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات، والتي ستبدأ بتاريخ 17/ 11/ 1441 حتى 22/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحّد للجامعات والكليات التقنية بالرياض: https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu



وأشار عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة إلى أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سيكون بتاريخ 4/ 11/ 1441 حتى 17/ 11/ 1441، مضيفًا: أن "التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارًا من 22/ 10/ 1441 وحتى 3/ 11/ 1441".



وبيّن أن التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14/ 11/ 1441 حتى 25/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.



ودعا الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات: http://cti.edu.sa/

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 07:20 PM

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول دعت الراغبين في التقديم إلى زيارة موقعها الرسمي





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أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن مواعيد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات، والتي ستبدأ بتاريخ 17/ 11/ 1441 حتى 22/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحّد للجامعات والكليات التقنية بالرياض: https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu



وأشار عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة إلى أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سيكون بتاريخ 4/ 11/ 1441 حتى 17/ 11/ 1441، مضيفًا: أن "التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارًا من 22/ 10/ 1441 وحتى 3/ 11/ 1441".



وبيّن أن التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14/ 11/ 1441 حتى 25/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.



ودعا الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات: http://cti.edu.sa/