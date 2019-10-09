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العدوان التركي على سوريا.. الحرائق تلتهم منطقة "تل أبيض"

نتيجة القصف الجوي وضربات المدفعية المكثفة

تسببت العمليات العسكرية التركية على شمال شرق سوريا في اندلاع حرائق في منطقة تل أبيض

السورية.


وكان أردوغان قد أعلن بدء العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسؤول أمني تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.


من جانبها أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بحسب ما ذكره اليوم السابع أن تركيا بدأت "عدواناً" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

سوريا تل أبيض حرائق أردوغان تركيا وكالة سانا رأس العين

الرئيسية/ أخبار العالم

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العدوان التركي على سوريا.. الحرائق تلتهم منطقة "تل أبيض"
سبق

تسببت العمليات العسكرية التركية على شمال شرق سوريا في اندلاع حرائق في منطقة تل أبيض

السورية.


وكان أردوغان قد أعلن بدء العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسؤول أمني تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.


من جانبها أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بحسب ما ذكره اليوم السابع أن تركيا بدأت "عدواناً" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
09:05 PM

العدوان التركي على سوريا.. الحرائق تلتهم منطقة "تل أبيض"

نتيجة القصف الجوي وضربات المدفعية المكثفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسببت العمليات العسكرية التركية على شمال شرق سوريا في اندلاع حرائق في منطقة تل أبيض

السورية.


وكان أردوغان قد أعلن بدء العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسؤول أمني تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.


من جانبها أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بحسب ما ذكره اليوم السابع أن تركيا بدأت "عدواناً" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

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