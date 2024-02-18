النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تشديد على حضوره الجلسة.. محاكمة "نتنياهو" في قضايا الفساد 17 مارس

تشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة ضده

أعلن وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد ستبدأ يوم 17 مارس المقبل، أي بعد أسبوعين من موعد الانتخابات العامة.

وشددت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" على أن "نتنياهو" يجب أن يكون حاضراً في الجلسة، التي ستشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة إليه.

ويدّعي "نتنياهو" عدم ارتكاب أي من الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب.

محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تشديد على حضوره الجلسة.. محاكمة "نتنياهو" في قضايا الفساد 17 مارس
سبق

أعلن وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد ستبدأ يوم 17 مارس المقبل، أي بعد أسبوعين من موعد الانتخابات العامة.

وشددت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" على أن "نتنياهو" يجب أن يكون حاضراً في الجلسة، التي ستشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة إليه.

ويدّعي "نتنياهو" عدم ارتكاب أي من الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
06:30 PM

تشديد على حضوره الجلسة.. محاكمة "نتنياهو" في قضايا الفساد 17 مارس

تشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة ضده

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
164

أعلن وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد ستبدأ يوم 17 مارس المقبل، أي بعد أسبوعين من موعد الانتخابات العامة.

وشددت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" على أن "نتنياهو" يجب أن يكون حاضراً في الجلسة، التي ستشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة إليه.

ويدّعي "نتنياهو" عدم ارتكاب أي من الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,396
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,778

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة