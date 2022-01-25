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مركز دراسات الفروسية بمكتبة الملك عبدالعزيز.. قاعدة معرفية لتراث الخيول

يشتمل على مجموعة كبيرة من المقتنيات النادرة.. يتجاوز عددها 12 ألف مادة

تقدم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة خدمة نوعية للباحثين والمعنيين بالخيول العربية ودراستها، من خلال مركز دراسات الفروسية الذي طُوِّر وجُدِّد مؤخرًا، وإضافة مواد علمية وثقافية جديدة ضمن محتوياته.

ويضم مركز دراسات الفروسية بالمكتبة مجموعة كبيرة من المقتنيات النادرة، التي يتجاوز عددها 12 ألف مادة معرفية، ما بين الكتب والدراسات والمخطوطات والصور النادرة واللوحات التشكيلية والمسكوكات الخاصة بالخيل والفروسية وكل ما يتعلق بهما.

ويحتوي المركز على مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات باللغة العربية وبمختلف اللغات العالمية، تتناول كل ما له علاقة بالخيول والفروسية، وأوصاف الخيل، وأنسابها، والخيل في التراث العربي، والفروسية، وأشهر أسماء الخيول، والخيل والفروسية في الجزيرة العربية، والخيول في المملكة العربية السعودية، فضلًا عن مجموعة كبيرة من الدراسات العربية والأجنبية عن الخيول.

ويضم المركز ما أنجزته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من دراسة وتوثيق مخطوطة عباس باشا عن أصول الخيل العربية؛ حيث حرصت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على خروج هذا العمل إلى الساحة المعرفية من خلال تحقيق هذه المخطوطة الفريدة، وإتاحتها للقارئ بوصفها نسخة أصلية لتكون بين يديه؛ لمعرفة أصول الخيل العربية، كما يجري العمل الآن على ترجمتها بدقة إلى اللغة الإنجليزية.

وجاءت هذه الدراسة في مجلدين: أحدهما نسخة مماثلة من المخطوطة كُتِبت بخط نسخ متقن، واسُتخدِم في الصفحات الأولى منه شيء من التذهيب، وتقع المخطوطة في 571 صفحة. في حين حمل المجلد الثاني دراسة المخطوطة التي راجعها وعلق عليها كل من: الدكتور عبدلله بن عبدالرحيم عسيلان، والدكتور عبدالعزيز بن محمد الفريح، وفايز بن موسى البدراني.

ويضم المركز عددًا من الإصدارات التي أصدرتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وتتمثل في "7" دراسات شاملة عن الخيول هي: الخيل في أشعار العرب، والخيل العربية الأصيلة، وقاموس الخيل في "لسان العرب" والبصراء بالخيل العراب، وأصول الخيل العربية، وفروسية، والخيل والفروسية.

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مركز دراسات الفروسية بمكتبة الملك عبدالعزيز.. قاعدة معرفية لتراث الخيول
سبق

تقدم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة خدمة نوعية للباحثين والمعنيين بالخيول العربية ودراستها، من خلال مركز دراسات الفروسية الذي طُوِّر وجُدِّد مؤخرًا، وإضافة مواد علمية وثقافية جديدة ضمن محتوياته.

ويضم مركز دراسات الفروسية بالمكتبة مجموعة كبيرة من المقتنيات النادرة، التي يتجاوز عددها 12 ألف مادة معرفية، ما بين الكتب والدراسات والمخطوطات والصور النادرة واللوحات التشكيلية والمسكوكات الخاصة بالخيل والفروسية وكل ما يتعلق بهما.

ويحتوي المركز على مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات باللغة العربية وبمختلف اللغات العالمية، تتناول كل ما له علاقة بالخيول والفروسية، وأوصاف الخيل، وأنسابها، والخيل في التراث العربي، والفروسية، وأشهر أسماء الخيول، والخيل والفروسية في الجزيرة العربية، والخيول في المملكة العربية السعودية، فضلًا عن مجموعة كبيرة من الدراسات العربية والأجنبية عن الخيول.

ويضم المركز ما أنجزته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من دراسة وتوثيق مخطوطة عباس باشا عن أصول الخيل العربية؛ حيث حرصت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على خروج هذا العمل إلى الساحة المعرفية من خلال تحقيق هذه المخطوطة الفريدة، وإتاحتها للقارئ بوصفها نسخة أصلية لتكون بين يديه؛ لمعرفة أصول الخيل العربية، كما يجري العمل الآن على ترجمتها بدقة إلى اللغة الإنجليزية.

وجاءت هذه الدراسة في مجلدين: أحدهما نسخة مماثلة من المخطوطة كُتِبت بخط نسخ متقن، واسُتخدِم في الصفحات الأولى منه شيء من التذهيب، وتقع المخطوطة في 571 صفحة. في حين حمل المجلد الثاني دراسة المخطوطة التي راجعها وعلق عليها كل من: الدكتور عبدلله بن عبدالرحيم عسيلان، والدكتور عبدالعزيز بن محمد الفريح، وفايز بن موسى البدراني.

ويضم المركز عددًا من الإصدارات التي أصدرتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وتتمثل في "7" دراسات شاملة عن الخيول هي: الخيل في أشعار العرب، والخيل العربية الأصيلة، وقاموس الخيل في "لسان العرب" والبصراء بالخيل العراب، وأصول الخيل العربية، وفروسية، والخيل والفروسية.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
05:01 PM
اخر تعديل
25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
05:23 PM

مركز دراسات الفروسية بمكتبة الملك عبدالعزيز.. قاعدة معرفية لتراث الخيول

يشتمل على مجموعة كبيرة من المقتنيات النادرة.. يتجاوز عددها 12 ألف مادة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تقدم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة خدمة نوعية للباحثين والمعنيين بالخيول العربية ودراستها، من خلال مركز دراسات الفروسية الذي طُوِّر وجُدِّد مؤخرًا، وإضافة مواد علمية وثقافية جديدة ضمن محتوياته.

ويضم مركز دراسات الفروسية بالمكتبة مجموعة كبيرة من المقتنيات النادرة، التي يتجاوز عددها 12 ألف مادة معرفية، ما بين الكتب والدراسات والمخطوطات والصور النادرة واللوحات التشكيلية والمسكوكات الخاصة بالخيل والفروسية وكل ما يتعلق بهما.

ويحتوي المركز على مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات باللغة العربية وبمختلف اللغات العالمية، تتناول كل ما له علاقة بالخيول والفروسية، وأوصاف الخيل، وأنسابها، والخيل في التراث العربي، والفروسية، وأشهر أسماء الخيول، والخيل والفروسية في الجزيرة العربية، والخيول في المملكة العربية السعودية، فضلًا عن مجموعة كبيرة من الدراسات العربية والأجنبية عن الخيول.

ويضم المركز ما أنجزته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من دراسة وتوثيق مخطوطة عباس باشا عن أصول الخيل العربية؛ حيث حرصت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على خروج هذا العمل إلى الساحة المعرفية من خلال تحقيق هذه المخطوطة الفريدة، وإتاحتها للقارئ بوصفها نسخة أصلية لتكون بين يديه؛ لمعرفة أصول الخيل العربية، كما يجري العمل الآن على ترجمتها بدقة إلى اللغة الإنجليزية.

وجاءت هذه الدراسة في مجلدين: أحدهما نسخة مماثلة من المخطوطة كُتِبت بخط نسخ متقن، واسُتخدِم في الصفحات الأولى منه شيء من التذهيب، وتقع المخطوطة في 571 صفحة. في حين حمل المجلد الثاني دراسة المخطوطة التي راجعها وعلق عليها كل من: الدكتور عبدلله بن عبدالرحيم عسيلان، والدكتور عبدالعزيز بن محمد الفريح، وفايز بن موسى البدراني.

ويضم المركز عددًا من الإصدارات التي أصدرتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وتتمثل في "7" دراسات شاملة عن الخيول هي: الخيل في أشعار العرب، والخيل العربية الأصيلة، وقاموس الخيل في "لسان العرب" والبصراء بالخيل العراب، وأصول الخيل العربية، وفروسية، والخيل والفروسية.

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