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مركز الأمير نايف لغسيل الكلى في بيروت يواصل تقديم العلاج للمرضى

بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية

واصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت؛ تقديم خدماته العلاجية للمرضى بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ حيث قام بتنفيذ 330 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ131 مريضًا.


ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.

مركز الأمير نايف لغسيل الكلى في بيروت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الأمير نايف لغسيل الكلى في بيروت يواصل تقديم العلاج للمرضى
سبق

واصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت؛ تقديم خدماته العلاجية للمرضى بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ حيث قام بتنفيذ 330 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ131 مريضًا.


ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
05:38 PM

مركز الأمير نايف لغسيل الكلى في بيروت يواصل تقديم العلاج للمرضى

بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت؛ تقديم خدماته العلاجية للمرضى بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ حيث قام بتنفيذ 330 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ131 مريضًا.


ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.

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