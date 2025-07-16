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الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا

بلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 47545 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، شفاء 648 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 47545. وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، شفاء 648 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 47545. وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
10:52 AM

الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا

بلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 47545 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، شفاء 648 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 47545. وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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