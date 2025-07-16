أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، شفاء 648 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 47545. وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-16 أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، شفاء 648 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 47545. وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 10:52 AM

الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا بلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 47545 حالة





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أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، شفاء 648 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 47545. وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.