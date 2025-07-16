أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، شفاء 648 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 47545. وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا
بلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 47545 حالة
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، شفاء 648 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 47545. وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد
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الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-16
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
10:52 AM
الكويت تعلن شفاء 648 إصابة من كورونا
بلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 47545 حالة
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، شفاء 648 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 47545. وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تَمَاثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
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