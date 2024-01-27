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"فوربس": stc الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا وتتقدم 7 مراكز عالميًّا لـ2022 بنمو علامتها التجارية 16%

بعد تَصَدُّرها العلامات التجارية الأقوى والأعلى قيمة في قطاع الاتصالات.. بحسب "براند فايننس"

احتلت stc المركزَ الأول في قائمة شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في تصنيف مجلة "فوربس" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بنمو قيمة علامتها التجارية بنسبة 16٪ على أساس سنوي لتصل إلى 10.6 مليارات دولار.

وتَقَدّمت stc الممكن الرقمي السعودي، سبع مراكز عالميًّا، لتحتل المرتبة 184 من حيث ترتيب العلامات التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

ويأتي هذا التصنيف المتقدم عالميًّا تتويجًا لإنجازات الشركة مؤخرًا، خصوصًا بعد نجاح الطرح العام الثانوي لـ100.2 مليون سهم، والتي تمثلت بـ5.01% من أسهمها من قِبَل صندوق الاستثمارات العامة.

ومثّل ذلك الطرح إنجازًا مهمًّا لشركة stc كشركة مساهمة؛ حيث أدى إلى تعزيز سيولة أسهمها، وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين، وتنوع استثماراتها واستراتيجيتها في الاستثمار بالمجالات المتعددة، ومنها مجال التقنية المالية "فنتك" بعد حصول stcpay على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك رقمي.

وقامت بإنشاء أكبر مشروع مركز بيانات في المنطقة بمساحة تتجاوز 180000 متر مربع في المرحلة الثالثة ضمن 16 مركزًا للبيانات، التي ضمت 17000 وحدة تخزين، تخدم 8 مواقع متوازية موزعة على 6 مدن.

ويعكس تحقيق مجموعة stc هذا التصنيف، التأكيد على نجاح استراتيجيتها التي تواصل تنفيذها، من خلال التركيز على توفير تجربة متميزة للعملاء وريادة نمو السوق؛ حيث استطاعت الاستمرار في المحافظة على ريادتها، وتعزيز قوة علامتها التجارية في المملكة والمنطقة، مستندة إلى مسارات عدة غير تقليدية لإثراء تجربة عملائها بالحلول والخدمات الرقمية؛ خاصةً ما حققته من إنجازات في عام 2021.

ويأتي هذا التصنيف بعد تصنيف "براند فايننس" للعلامات التجارية الصادر مؤخرًا، والذي تصدرت stc فيه العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات، وصنفت الأقوى على مستوى الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، بنمو نسبته 32٪ في قيمة العلامة التجارية منذ تغيير العلامة التجارية في عام 2019؛ حيث شهدت تحسينًا في تصنيف العلامة التجارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فوربس": stc الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا وتتقدم 7 مراكز عالميًّا لـ2022 بنمو علامتها التجارية 16%
سبق

احتلت stc المركزَ الأول في قائمة شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في تصنيف مجلة "فوربس" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بنمو قيمة علامتها التجارية بنسبة 16٪ على أساس سنوي لتصل إلى 10.6 مليارات دولار.

وتَقَدّمت stc الممكن الرقمي السعودي، سبع مراكز عالميًّا، لتحتل المرتبة 184 من حيث ترتيب العلامات التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

ويأتي هذا التصنيف المتقدم عالميًّا تتويجًا لإنجازات الشركة مؤخرًا، خصوصًا بعد نجاح الطرح العام الثانوي لـ100.2 مليون سهم، والتي تمثلت بـ5.01% من أسهمها من قِبَل صندوق الاستثمارات العامة.

ومثّل ذلك الطرح إنجازًا مهمًّا لشركة stc كشركة مساهمة؛ حيث أدى إلى تعزيز سيولة أسهمها، وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين، وتنوع استثماراتها واستراتيجيتها في الاستثمار بالمجالات المتعددة، ومنها مجال التقنية المالية "فنتك" بعد حصول stcpay على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك رقمي.

وقامت بإنشاء أكبر مشروع مركز بيانات في المنطقة بمساحة تتجاوز 180000 متر مربع في المرحلة الثالثة ضمن 16 مركزًا للبيانات، التي ضمت 17000 وحدة تخزين، تخدم 8 مواقع متوازية موزعة على 6 مدن.

ويعكس تحقيق مجموعة stc هذا التصنيف، التأكيد على نجاح استراتيجيتها التي تواصل تنفيذها، من خلال التركيز على توفير تجربة متميزة للعملاء وريادة نمو السوق؛ حيث استطاعت الاستمرار في المحافظة على ريادتها، وتعزيز قوة علامتها التجارية في المملكة والمنطقة، مستندة إلى مسارات عدة غير تقليدية لإثراء تجربة عملائها بالحلول والخدمات الرقمية؛ خاصةً ما حققته من إنجازات في عام 2021.

ويأتي هذا التصنيف بعد تصنيف "براند فايننس" للعلامات التجارية الصادر مؤخرًا، والذي تصدرت stc فيه العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات، وصنفت الأقوى على مستوى الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، بنمو نسبته 32٪ في قيمة العلامة التجارية منذ تغيير العلامة التجارية في عام 2019؛ حيث شهدت تحسينًا في تصنيف العلامة التجارية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
01:19 PM

"فوربس": stc الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا وتتقدم 7 مراكز عالميًّا لـ2022 بنمو علامتها التجارية 16%

بعد تَصَدُّرها العلامات التجارية الأقوى والأعلى قيمة في قطاع الاتصالات.. بحسب "براند فايننس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتلت stc المركزَ الأول في قائمة شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في تصنيف مجلة "فوربس" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بنمو قيمة علامتها التجارية بنسبة 16٪ على أساس سنوي لتصل إلى 10.6 مليارات دولار.

وتَقَدّمت stc الممكن الرقمي السعودي، سبع مراكز عالميًّا، لتحتل المرتبة 184 من حيث ترتيب العلامات التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

ويأتي هذا التصنيف المتقدم عالميًّا تتويجًا لإنجازات الشركة مؤخرًا، خصوصًا بعد نجاح الطرح العام الثانوي لـ100.2 مليون سهم، والتي تمثلت بـ5.01% من أسهمها من قِبَل صندوق الاستثمارات العامة.

ومثّل ذلك الطرح إنجازًا مهمًّا لشركة stc كشركة مساهمة؛ حيث أدى إلى تعزيز سيولة أسهمها، وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين، وتنوع استثماراتها واستراتيجيتها في الاستثمار بالمجالات المتعددة، ومنها مجال التقنية المالية "فنتك" بعد حصول stcpay على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك رقمي.

وقامت بإنشاء أكبر مشروع مركز بيانات في المنطقة بمساحة تتجاوز 180000 متر مربع في المرحلة الثالثة ضمن 16 مركزًا للبيانات، التي ضمت 17000 وحدة تخزين، تخدم 8 مواقع متوازية موزعة على 6 مدن.

ويعكس تحقيق مجموعة stc هذا التصنيف، التأكيد على نجاح استراتيجيتها التي تواصل تنفيذها، من خلال التركيز على توفير تجربة متميزة للعملاء وريادة نمو السوق؛ حيث استطاعت الاستمرار في المحافظة على ريادتها، وتعزيز قوة علامتها التجارية في المملكة والمنطقة، مستندة إلى مسارات عدة غير تقليدية لإثراء تجربة عملائها بالحلول والخدمات الرقمية؛ خاصةً ما حققته من إنجازات في عام 2021.

ويأتي هذا التصنيف بعد تصنيف "براند فايننس" للعلامات التجارية الصادر مؤخرًا، والذي تصدرت stc فيه العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات، وصنفت الأقوى على مستوى الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، بنمو نسبته 32٪ في قيمة العلامة التجارية منذ تغيير العلامة التجارية في عام 2019؛ حيث شهدت تحسينًا في تصنيف العلامة التجارية.

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