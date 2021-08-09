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3 طلقات وقصاصة.. رسالة بريدية مزعجة موجّهة لبابا الفاتيكان!

عثر عليها موظفو بريد وصادرها الأمن ومرجح مجيئها من فرنسا

ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو"، أن العاملين في مكتب بريد بمدينة "بسكيرا بوروميو" بالقرب من ميلانو عثروا على ظرف مُرسل إلى البابا فرانسيس به ثلاث رصاصات.

وجرى اكتشاف الرسالة في الليل أثناء عمليات الفرز، وكان العنوان الموجهة إليه مكتوب بخط اليد، وهو "البابا، مدينة الفاتيكان، ساحة القديس بطرس".

وصادرت قوات الدرك الوطني الإيطالية، المظروف بثلاث رصاصات من عيار 9 ملم، ويُعتقد أنه أُرسل من فرنسا.

ولفتت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إلى أن المظروف حمل أيضاً قصاصة ذُكرت فيها المعاملات المالية في الفاتيكان.

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3 طلقات وقصاصة.. رسالة بريدية مزعجة موجّهة لبابا الفاتيكان!
سبق

ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو"، أن العاملين في مكتب بريد بمدينة "بسكيرا بوروميو" بالقرب من ميلانو عثروا على ظرف مُرسل إلى البابا فرانسيس به ثلاث رصاصات.

وجرى اكتشاف الرسالة في الليل أثناء عمليات الفرز، وكان العنوان الموجهة إليه مكتوب بخط اليد، وهو "البابا، مدينة الفاتيكان، ساحة القديس بطرس".

وصادرت قوات الدرك الوطني الإيطالية، المظروف بثلاث رصاصات من عيار 9 ملم، ويُعتقد أنه أُرسل من فرنسا.

ولفتت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إلى أن المظروف حمل أيضاً قصاصة ذُكرت فيها المعاملات المالية في الفاتيكان.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
02:05 PM

3 طلقات وقصاصة.. رسالة بريدية مزعجة موجّهة لبابا الفاتيكان!

عثر عليها موظفو بريد وصادرها الأمن ومرجح مجيئها من فرنسا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,412

ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو"، أن العاملين في مكتب بريد بمدينة "بسكيرا بوروميو" بالقرب من ميلانو عثروا على ظرف مُرسل إلى البابا فرانسيس به ثلاث رصاصات.

وجرى اكتشاف الرسالة في الليل أثناء عمليات الفرز، وكان العنوان الموجهة إليه مكتوب بخط اليد، وهو "البابا، مدينة الفاتيكان، ساحة القديس بطرس".

وصادرت قوات الدرك الوطني الإيطالية، المظروف بثلاث رصاصات من عيار 9 ملم، ويُعتقد أنه أُرسل من فرنسا.

ولفتت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إلى أن المظروف حمل أيضاً قصاصة ذُكرت فيها المعاملات المالية في الفاتيكان.

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