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السفارة اليمنية في الصين تؤكّد عدم تسجيل إصابات بكورونا بين رعاياها

أعلنت وصول مبالغ الدعم الإضافي التي وجّه بها رئيس الوزراء للمبتعثين

أكّدت السفارة اليمنية لدى جمهورية الصين الشعبية، عدم تسجيل أيّ إصابة بفيروس كورونا بين اليمنيين هناك، وخاصة الموجودين في مدينة ووهان.

جاء هذا في بيان للسفارة بثّته وكالة الأنباء اليمينة الرسمية، وأعلنت فيه وصول مبالغ الدعم الإضافي التي وجّه بها رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد؛ للطلاب المبتعثين وعائلاتهم وعددهم ١٧٠ في مدينة ووهان الصينية؛ كأحد الإجراءات الحكومية لمتابعة أوضاعهم بعد انتشار فيروس كورونا.

السفارة اليمنية لدى جمهورية الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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السفارة اليمنية في الصين تؤكّد عدم تسجيل إصابات بكورونا بين رعاياها
سبق

أكّدت السفارة اليمنية لدى جمهورية الصين الشعبية، عدم تسجيل أيّ إصابة بفيروس كورونا بين اليمنيين هناك، وخاصة الموجودين في مدينة ووهان.

جاء هذا في بيان للسفارة بثّته وكالة الأنباء اليمينة الرسمية، وأعلنت فيه وصول مبالغ الدعم الإضافي التي وجّه بها رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد؛ للطلاب المبتعثين وعائلاتهم وعددهم ١٧٠ في مدينة ووهان الصينية؛ كأحد الإجراءات الحكومية لمتابعة أوضاعهم بعد انتشار فيروس كورونا.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
11:01 AM

السفارة اليمنية في الصين تؤكّد عدم تسجيل إصابات بكورونا بين رعاياها

أعلنت وصول مبالغ الدعم الإضافي التي وجّه بها رئيس الوزراء للمبتعثين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أكّدت السفارة اليمنية لدى جمهورية الصين الشعبية، عدم تسجيل أيّ إصابة بفيروس كورونا بين اليمنيين هناك، وخاصة الموجودين في مدينة ووهان.

جاء هذا في بيان للسفارة بثّته وكالة الأنباء اليمينة الرسمية، وأعلنت فيه وصول مبالغ الدعم الإضافي التي وجّه بها رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد؛ للطلاب المبتعثين وعائلاتهم وعددهم ١٧٠ في مدينة ووهان الصينية؛ كأحد الإجراءات الحكومية لمتابعة أوضاعهم بعد انتشار فيروس كورونا.

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