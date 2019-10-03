النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كفيف أردني: السعودية صاحبة الريادة في خدمة القرآن وطباعته للمسلمين حول العالم

عبَّر عن أمله بإصدار نسخة من المصحف الشريف للمكفوفين بالرسم العثماني

أكد الدكتور وليد حسين محمد عبدالله من المملكة الأردنية الهاشمية أن السعودية هي بلد الريادة بالعالم في خدمة القرآن الكريم وطباعته وترجمة معانيه، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة بالعالم وفرت المصاحف وحققت حلم المسلمين بامتلاك نسخ من المصحف في منازلهم مثل السعودية.

وتفصيلاً، قال "وليد" في تصريح خاص لـ"سبق"، وهو أحد المكفوفين المشاركين بالندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إن مشاركته نابعة من الحرص على التعرف على الخدمات التي تقدمها السعودية للقرآن الكريم وأهله، والجهود الخاصة بذوي الإعاقة لتعلُّم القرآن الكريم.

ولفت الدكتور وليد عبدالله إلى أن حصوله على أول نسخة من المصحف الشريف كان وهو على مقاعد الدراسة، وأن السعودية سبّاقة للخير ومد يد العون والمساعدة للمسلمين بالعالم كافة.. والمجمع هو هدية السعودية للعالم كي يتمسك بتعاليم وقيم الإسلام، دين الرحمة والمحبة.


وعبَّر في ختام تصريحه عن أمله بأن يصدر المجمع نسخة من المصحف الشريف للمكفوفين بالرسم العثماني. كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ راعي الندوة وداعمها، سائلاً الله أن يوفق ولاة الأمر لكل خير، وأن يكلل الندوة بالتوفيق والنجاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كفيف أردني: السعودية صاحبة الريادة في خدمة القرآن وطباعته للمسلمين حول العالم
سبق

أكد الدكتور وليد حسين محمد عبدالله من المملكة الأردنية الهاشمية أن السعودية هي بلد الريادة بالعالم في خدمة القرآن الكريم وطباعته وترجمة معانيه، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة بالعالم وفرت المصاحف وحققت حلم المسلمين بامتلاك نسخ من المصحف في منازلهم مثل السعودية.

وتفصيلاً، قال "وليد" في تصريح خاص لـ"سبق"، وهو أحد المكفوفين المشاركين بالندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إن مشاركته نابعة من الحرص على التعرف على الخدمات التي تقدمها السعودية للقرآن الكريم وأهله، والجهود الخاصة بذوي الإعاقة لتعلُّم القرآن الكريم.

ولفت الدكتور وليد عبدالله إلى أن حصوله على أول نسخة من المصحف الشريف كان وهو على مقاعد الدراسة، وأن السعودية سبّاقة للخير ومد يد العون والمساعدة للمسلمين بالعالم كافة.. والمجمع هو هدية السعودية للعالم كي يتمسك بتعاليم وقيم الإسلام، دين الرحمة والمحبة.


وعبَّر في ختام تصريحه عن أمله بأن يصدر المجمع نسخة من المصحف الشريف للمكفوفين بالرسم العثماني. كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ راعي الندوة وداعمها، سائلاً الله أن يوفق ولاة الأمر لكل خير، وأن يكلل الندوة بالتوفيق والنجاح.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
01:44 AM

كفيف أردني: السعودية صاحبة الريادة في خدمة القرآن وطباعته للمسلمين حول العالم

عبَّر عن أمله بإصدار نسخة من المصحف الشريف للمكفوفين بالرسم العثماني

A A A
عبدالله العنزي - المدينة المنورة
0
854

أكد الدكتور وليد حسين محمد عبدالله من المملكة الأردنية الهاشمية أن السعودية هي بلد الريادة بالعالم في خدمة القرآن الكريم وطباعته وترجمة معانيه، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة بالعالم وفرت المصاحف وحققت حلم المسلمين بامتلاك نسخ من المصحف في منازلهم مثل السعودية.

وتفصيلاً، قال "وليد" في تصريح خاص لـ"سبق"، وهو أحد المكفوفين المشاركين بالندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إن مشاركته نابعة من الحرص على التعرف على الخدمات التي تقدمها السعودية للقرآن الكريم وأهله، والجهود الخاصة بذوي الإعاقة لتعلُّم القرآن الكريم.

ولفت الدكتور وليد عبدالله إلى أن حصوله على أول نسخة من المصحف الشريف كان وهو على مقاعد الدراسة، وأن السعودية سبّاقة للخير ومد يد العون والمساعدة للمسلمين بالعالم كافة.. والمجمع هو هدية السعودية للعالم كي يتمسك بتعاليم وقيم الإسلام، دين الرحمة والمحبة.


وعبَّر في ختام تصريحه عن أمله بأن يصدر المجمع نسخة من المصحف الشريف للمكفوفين بالرسم العثماني. كما شكر وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ راعي الندوة وداعمها، سائلاً الله أن يوفق ولاة الأمر لكل خير، وأن يكلل الندوة بالتوفيق والنجاح.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,479
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,414
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,448
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,073

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة