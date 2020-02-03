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"المواصفات": اقتصار تطبيق لائحة البلاستيك القابل للتحلل على المستخدمة لمرة واحدة

حصل 441 مصنعاً على ترخيص من الهيئة باستخدام شعار البلاستيك القابل للتحلل

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، موافقة مجلس إدارة الهيئة على اقتصار تطبيق اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وذلك من خلال استمرار التطبيق على المنتجات التي تندرج ضمن المرحلة الأولى من اللائحة فقط، التي تشمل المنتجات التي تستخدم مرة واحدة وأكياس الشعير المنسوجة، وتعليق تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من اللائحة.

كما وافق المجلس على تشكيل فريق عمل من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة لتقييم التجربة علمياً وبيئياً وتطويرها، لتعزيز نشاطات إعادة التدوير بالمملكة، وبما يتماشى مع التقنيات والآليات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من اللائحة دخلت حيز التطبيق منذ سنتين بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وحققت نسب نجاح متميزة، بفضل الله، حيث حصل 441 مصنعاً على ترخيص من الهيئة باستخدام شعار البلاستيك القابل للتحلل من بينها 303 مصانع محلية و41 مصنعاً خارج المملكة في أكثر من 18 دولة حول العالم.

يُشار إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من اللائحة كان قد بدأ في تاريخ 14 أبريل 2017، وتضمنت تلك المرحلة المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة مثل: أكياس التسوق، أكياس القمامة، أكياس الملابس، بالإضافة إلى مفارش سُفر المائدة، وكذلك أكياس الشعير المنسوجة، وأدوات تناول الطعام المستخدمة لمرة واحدة مثل الصحون والملاعق وكؤوس الطعام، إلى جانب أكياس البلاستيك الخاصة بالشتلات.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المنتجات البلاستيكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات": اقتصار تطبيق لائحة البلاستيك القابل للتحلل على المستخدمة لمرة واحدة
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، موافقة مجلس إدارة الهيئة على اقتصار تطبيق اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وذلك من خلال استمرار التطبيق على المنتجات التي تندرج ضمن المرحلة الأولى من اللائحة فقط، التي تشمل المنتجات التي تستخدم مرة واحدة وأكياس الشعير المنسوجة، وتعليق تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من اللائحة.

كما وافق المجلس على تشكيل فريق عمل من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة لتقييم التجربة علمياً وبيئياً وتطويرها، لتعزيز نشاطات إعادة التدوير بالمملكة، وبما يتماشى مع التقنيات والآليات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من اللائحة دخلت حيز التطبيق منذ سنتين بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وحققت نسب نجاح متميزة، بفضل الله، حيث حصل 441 مصنعاً على ترخيص من الهيئة باستخدام شعار البلاستيك القابل للتحلل من بينها 303 مصانع محلية و41 مصنعاً خارج المملكة في أكثر من 18 دولة حول العالم.

يُشار إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من اللائحة كان قد بدأ في تاريخ 14 أبريل 2017، وتضمنت تلك المرحلة المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة مثل: أكياس التسوق، أكياس القمامة، أكياس الملابس، بالإضافة إلى مفارش سُفر المائدة، وكذلك أكياس الشعير المنسوجة، وأدوات تناول الطعام المستخدمة لمرة واحدة مثل الصحون والملاعق وكؤوس الطعام، إلى جانب أكياس البلاستيك الخاصة بالشتلات.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
12:21 PM

"المواصفات": اقتصار تطبيق لائحة البلاستيك القابل للتحلل على المستخدمة لمرة واحدة

حصل 441 مصنعاً على ترخيص من الهيئة باستخدام شعار البلاستيك القابل للتحلل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، موافقة مجلس إدارة الهيئة على اقتصار تطبيق اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وذلك من خلال استمرار التطبيق على المنتجات التي تندرج ضمن المرحلة الأولى من اللائحة فقط، التي تشمل المنتجات التي تستخدم مرة واحدة وأكياس الشعير المنسوجة، وتعليق تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من اللائحة.

كما وافق المجلس على تشكيل فريق عمل من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة لتقييم التجربة علمياً وبيئياً وتطويرها، لتعزيز نشاطات إعادة التدوير بالمملكة، وبما يتماشى مع التقنيات والآليات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من اللائحة دخلت حيز التطبيق منذ سنتين بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وحققت نسب نجاح متميزة، بفضل الله، حيث حصل 441 مصنعاً على ترخيص من الهيئة باستخدام شعار البلاستيك القابل للتحلل من بينها 303 مصانع محلية و41 مصنعاً خارج المملكة في أكثر من 18 دولة حول العالم.

يُشار إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من اللائحة كان قد بدأ في تاريخ 14 أبريل 2017، وتضمنت تلك المرحلة المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة مثل: أكياس التسوق، أكياس القمامة، أكياس الملابس، بالإضافة إلى مفارش سُفر المائدة، وكذلك أكياس الشعير المنسوجة، وأدوات تناول الطعام المستخدمة لمرة واحدة مثل الصحون والملاعق وكؤوس الطعام، إلى جانب أكياس البلاستيك الخاصة بالشتلات.

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