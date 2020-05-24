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كيف تفاعل المغردون مع دموع حارس الأمن "أحمد" في مول بسكاكا؟

كرسيه تحت الشمس بعد إزالة غرفة المراقبة.. وأمانة الجوف تتدخل

تفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل "تويتر" اليوم، مع مشهد حارس الأمن الذي عانى جراء إزالة الغرفة التي كان يراقب أحد الأسواق الشهيرة في مدينة سكاكا من داخلها، حيث أصبح كرسيه تحت أشعة الشمس مباشرة، مما جعله يذرف دموع الحزن، في أول أيام عيد الفطر.

وتجاوبت أمانة الجوف، عبر حسابها، مع موثق مشهد حارس الأمن، معلنة عن تنبيه المركز التجاري "المول" بضرورة توفير غرفة لسلامة وحماية رجال الحراسات وفق الشروط البلدية المعتمدة.

وتفاعل المغردون مع الحارس "أحمد" وعرض أحدهم عليه توفير وظيفة له، وتبرع له آخر بعيدية "مبلغ مالي" إكرامًا له.

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كيف تفاعل المغردون مع دموع حارس الأمن "أحمد" في مول بسكاكا؟
سبق

تفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل "تويتر" اليوم، مع مشهد حارس الأمن الذي عانى جراء إزالة الغرفة التي كان يراقب أحد الأسواق الشهيرة في مدينة سكاكا من داخلها، حيث أصبح كرسيه تحت أشعة الشمس مباشرة، مما جعله يذرف دموع الحزن، في أول أيام عيد الفطر.

وتجاوبت أمانة الجوف، عبر حسابها، مع موثق مشهد حارس الأمن، معلنة عن تنبيه المركز التجاري "المول" بضرورة توفير غرفة لسلامة وحماية رجال الحراسات وفق الشروط البلدية المعتمدة.

وتفاعل المغردون مع الحارس "أحمد" وعرض أحدهم عليه توفير وظيفة له، وتبرع له آخر بعيدية "مبلغ مالي" إكرامًا له.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
07:30 PM

كيف تفاعل المغردون مع دموع حارس الأمن "أحمد" في مول بسكاكا؟

كرسيه تحت الشمس بعد إزالة غرفة المراقبة.. وأمانة الجوف تتدخل

A A A
مهنا التميمي - الجوف
19
30,045

تفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل "تويتر" اليوم، مع مشهد حارس الأمن الذي عانى جراء إزالة الغرفة التي كان يراقب أحد الأسواق الشهيرة في مدينة سكاكا من داخلها، حيث أصبح كرسيه تحت أشعة الشمس مباشرة، مما جعله يذرف دموع الحزن، في أول أيام عيد الفطر.

وتجاوبت أمانة الجوف، عبر حسابها، مع موثق مشهد حارس الأمن، معلنة عن تنبيه المركز التجاري "المول" بضرورة توفير غرفة لسلامة وحماية رجال الحراسات وفق الشروط البلدية المعتمدة.

وتفاعل المغردون مع الحارس "أحمد" وعرض أحدهم عليه توفير وظيفة له، وتبرع له آخر بعيدية "مبلغ مالي" إكرامًا له.

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